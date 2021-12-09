Е. Бибикова приняла участие в заседании регионального Совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались нововведения в законодательстве и правоприменениии, касающиеся людей с инвалидностью, рассказала сенатор.

В ходе региональной недели заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при Администрации региона. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, с участием представителей региональных органов исполнительной власти, общественных организаций.

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В ходе мероприятия Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области рассказала об изменениях в федеральном законодательстве, касающихся поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Бибикова отметила, что в Псковской области следует обратить особое внимание на причины существенного количества невостребованных рабочих мест, специально выделяемых работодателями по квотам для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья молодого возраста. Сенатор обратила внимание и на необходимость проработки вопроса о создании в Псковской области ресурсных учебно-методических центров для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Также Елена Бибикова остановилась на теме системного внедрения программ профориентации, мерах социальной поддержки в период пандемии, вопросах приобретения технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

Парламентарий обратилась с предложением направить в ее адрес предложения по усовершенствованию мер содействия социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники мероприятия также обсудили вопросы организации оздоровительного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, доступность телевизионных передач региональной сети вещания, оснащенность кинотеатров и театров специализированным оборудованием, а также возможности занятий спортом для людей с инвалидностью.

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