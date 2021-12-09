Е. Алтабаева провела приём граждан по вопросам дошкольного и школьного образования

Source: Russia – Council of the Federation

Приём прошел с участием представителей профильных ведомств региона.

В рамках региональной недели заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя провела приём граждан, посвящённый вопросам дошкольного и школьного образования.

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Общение проходило в дистанционном формате. На вопросы севастопольцев вместе с сенатором отвечали руководитель департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова и Уполномоченный по правам детей в городе Севастополе Марина Песчанская.

Севастопольцы обратились к сенатору по вопросам совершенствования системы образования, военно-патриотического воспитания школьников, создания музейных комнат и музейных экспозиций, посвященных героям Великой Отечественной войны, присвоение их имен школам города Севастополя.

Екатерина Алтабаева провела приём граждан, посвящённый вопросам дошкольного и школьного образования

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Екатерина Алтабаева провела приём граждан, посвящённый вопросам дошкольного и школьного образования

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Екатерина Алтабаева провела приём граждан, посвящённый вопросам дошкольного и школьного образования

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Поступали также обращения, не связанные с работой системы образования. Так, многодетная мать попросила помочь её семье решить вопрос с обеспечением жильём, а также получением социальных выплат. Представители региональной общественной организации инвалидов обратились за содействием в вопросе снижения оплаты коммунальных платежей и арендной платы за используемое организацией помещение.

«Проведение совместных тематических приёмов с участием представителей профильных ведомств региона – хорошая практика. Благодаря коллегиальной работе повышается результативность работы с обращениями граждан. Безусловно, все обращения мы проработаем и в положенные сроки дадим ответы», — отметила Екатерина Алтабаева.

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