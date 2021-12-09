Г. Карелова: Совместная работа сенаторов c Палатой молодых законодателей при СФ с каждым годом становится результативнее

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступила на заседании Палаты молодых законодателей.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области открыла заседание Палаты молодых законодателей при СФ (ПМЗ).

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Вице-спикер СФ назвала действующий состав палаты одним из наиболее инициативных и эффективных за последние годы. Она поблагодарила молодых законодателей за участие в таких мероприятиях, как Форум социальных инноваций регионов, Евразийский женский форум, Форум регионов России и Беларуси.

Сенатор также подчеркнула, что посредством конструктивного диалога на международном уровне молодые парламентарии вносят существенный вклад в развитие партнерских отношений со странами СНГ и дальнего зарубежья.

Отдельно Галина Карелова выделила законотворческую деятельность ПМЗ, отметив значимость предлагаемых ими инициатив, которые регулярно направляются в федеральные органы исполнительной власти. При этом члены Палаты оперативно отреагировали на поручение Президента РФ и Председателя Совета Федерации, направив важные предложения по включению в национальные проекты мероприятий по поддержке молодежи.

Предложения ПМЗ будут учтены, так как они основаны на реальных проблемах граждан и требуют оперативных решений

Вице-спикер заверила, что предложения ПМЗ будут учтены, так как они основаны на реальных проблемах граждан и требуют оперативных решений. Сенатор привела в пример законодательную инициативу о сохранении социальных доплат к пенсиям детей-инвалидов, детей-сирот, детям, получающим выплаты на основании потери кормильца, работающим во время каникул.

«Законопроект «О внесении изменения в статью 12–1 Федерального закона «О социальной помощи» стал результатом нашей плодотворной работы. Этим летом он был внесен в Государственную Думу, и рассчитываю, что в следующем году обновленный закон уже вступит в силу. Также совместно с сенаторами прорабатывается и ряд других инициатив, среди которых законопроекты о социально ориентированных некоммерческих организациях, об отходах производства и потребления, о государственной поддержке молодых ученых», — прокомментировала Галина Карелова, выразив уверенность, что командная работа Совета Федерации и Палаты молодых законодателей с каждым годом будет становиться эффективнее.

Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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В ходе выступления вице-спикер СФ адресовала слова благодарности сенаторам-наставникам и пожелала присутствующим успехов в работе и законотворческой деятельности.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при СФ Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия председатель Палаты молодых законодателей при СФ, депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково города Москвы Александр Сапронов, члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

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