В Совете Федерации обсудили состояние российско-американских отношений

Source: Russia – Council of the Federation

В работе «круглого стола» принял участие вице-спикер СФ К. Косачев, замглавы МИД РФ С. Рябков, сенаторы РФ, представители профильных министерств, эксперты.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Российско-американские отношения, новый вектор или старые проблемы?».

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Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия По его словам, проведение «круглого стола» было запланировано достаточно давно, однако события последнего времени, в том числе — состоявшаяся беседа президентов России и США, подтвердили актуальность заявленной для обсуждения темы.

Как отметил Константин Косачев, анализ этих событий еще предстоит сделать, но очевидно, что значительное влияние на них оказали изменения, произошедшие в политической жизни России и США за три последние десятилетия. «В период «романтических ожиданий» выхода из холодной войны России предлагалось мириться с ролью младшего партнера. Но линия США на отказ от равноправного сотрудничества и на разрушение международных институтов не могла устроить Россию».

По мнению вице-спикера СФ, в настоящее время двусторонние отношения развиваются под воздействием многих факторов, не имеющих непосредственного отношения к реальной повестке российско-американского взаимодействия. «Сейчас мы находимся в точке «негативной стагнации» и ситуацию осложняет отсутствие у американской стороны грамотных и авторитетных экспертов – специалистов по России».

Константин Косачев выразил убеждение, что двусторонние отношения можно развивать в позитивном ключе через повышение значения России во всех мировых и региональных делах. «И через налаживание связей с сильнейшими мировыми игроками – не только с Китаем, но и с Турцией, со странами Ближнего Востока, Латинской Америки. И в том числе через обозначение «красных линий» вблизи наших границ, создание «известного напряжения» во избежание необдуманных шагов со стороны Запада, о чем говорил недавно Президент России».

«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Сергей Колбин

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Член Комитета СФ по обороне и безопасности, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Сергей Колбин подчеркнул, что обсуждаемая тема имеет важное значение для безопасности Российской Федерации, а также союзников по ОДКБ и ШОС, бывших союзных республик.

«Российско-американские отношения несомненно оказывают серьезное влияние на современную систему глобальной безопасности», — сказал сенатор. В докладе Сергей Колбин обозначил характер угроз для безопасности России. «Важным фактором является Украина, где американское политическое руководство проводит весьма агрессивную линию, направленную исключительно на эскалацию конфликта».

«На смену перезагрузке пришла острая фаза противостояния и нестабильности. Российское военно-политическое руководство стремится адекватно реагировать на действия наших западных партнеров, традиционно выступает за расширения равноправного многостороннего сотрудничества, развитие универсальных международных институтов, а также за совместную работу по снижению глобальной напряженности и укрепление международной безопасности», — констатировал парламентарий.

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказал согласие с прозвучавшими оценками российско-американских отношений. Он подчеркнул, что администрация США предпринимает шаги, которые идут вразрез с интересами России. «Это создает напряженную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога».

Замглавы российского МИД проанализировал итоги видеоконференции президентов России и США. Он акцентировал внимание на том, что именно НАТО предпринимает опасные попытки «освоения» территории Украины и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Сергей Рябков остановился на вопросах стратегической стабильности и констатировал необходимость выйти на понимание сближения позиций, найти точки соприкосновения.

«К сожалению видим, что наши предостережения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается. Именно поэтому Президент России поручил нашей дипломатии добиваться долгосрочных гарантий безопасности на западных российских рубежах, причем правовых и юридически обязывающих. Смысл в том, чтобы исключить любое дальнейшие продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающих нам оружейных систем в непосредственной близости к территории России», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что в Вашингтоне отказали в предоставлении письменных гарантий. «Но мы со своей стороны не снимаем этот вопрос, и будем добиваться выполнения наших требований». Вместе с тем, по словам Сергея Рябкова, Россия и США продолжают развивать торгово-инвестиционное сотрудничество. «Растет взаимный товарооборот. За три квартала текущего года его объем увеличился на сорок восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом российский экспорт вырос на шестьдесят шесть процентов. На этом фоне американская политика односторонних санкций выглядит, мягко говоря, странной. На начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находятся 368 российских граждан и 578 организаций. Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьет по американскому бизнесу».

«Мы за мирное сосуществование. Мы не хотим конфронтационности», — подчеркнул Сергей Рябков.

Участие в «круглом столе» приняли сенаторы РФ Александр Карелин, Фарит Мухаметшин, Анна Отке, Григорий Рапота, Валерий Усатюк, а также представители Министерства обороны РФ, других профильных ведомств, эксперты.

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