В Совете Федерации обсудили межрегиональное сотрудничество в вопросах увековечения памяти о Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провели И. Святенко и Д. Василенко.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы совместно с первым заместителем председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрием Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области провели «круглый стол» на тему «Межрегиональное сотрудничество в вопросах увековечения памяти о Великой Отечественной войне».

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Инна Святенко рассказала о мероприятиях, проводимых совместно Советом Федерации, Ленинградской областью и городом Москвой, посвященных 80-летию формирования Московского народного ополчения и 80-летию начала операции по прорыву блокады Ленинграда на Невском пятачке.

«Осенью этого года, в годовщину 80-летия героического подвига дивизий Московского народного ополчения в Вяземской оборонительной операции и ленинградцев во время боевых действий на Невском пятачке, по инициативе Московской городской Думы совместно с Советом Федерации были проведены мероприятия, в которых приняли участие жители регионов, внуки и родственники участников Великой Отечественной войны. Московские школьники в рамках акции «Время помнить» общались, побывали на экскурсии в музее-панораме «Прорыв», ездили к мемориалу «Невский пятачок», посетили музей «Кобона: Дорога жизни», — отметила Инна Святенко.

По словам сенатора, культура сохранения памяти особенно важна. «Семьи, которые хранят и передают память о Великой отечественной войне, чтут историю, становятся хранителями традиции».

«Обмен делегациями регионов — это просветительская деятельность о Великой Отечественной войне подрастающего поколения», — сказал Дмитрий Василенко.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Дмитрий Василенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Дмитрий Василенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Также сенатор выступил с инициативой в рамках реализации проекта «Память» провести подготовку и памятные мероприятия, посвящённые 80-летию Курской битвы, в 2023 году.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников рассказал, что с 2015 года по инициативе депутатов Мосгордумы реализуется патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения».

«Этим летом мне посчастливилось побывать в Мурманске, и я с удивлением узнал, что есть Мурманское народное ополчение. Возможно, что и в других регионах нашей страны были похожие формирования. В ходе обсуждения родилась идея инициировать программу «Ополченцы наших регионов». Мы готовы поделиться всеми методическими наработками, а у нас их уже достаточно», — добавил он.

По мнению Председателя Мосгордумы, новая программа станет еще одним патриотическим движением, в рамках которого мы сможем объединить нашу молодёжь, студентов, ветеранов и всех, кто чтит подвиг поколения победителей.

В работе «круглого стола» приняли участие Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сапронов, представители регионов и музейного сообщества, а также представители предприятий, откуда уходили на фронт ополченцы и которые в память о героях оказывают поддержку общественно значимым мероприятиям и установке памятников героям войны.

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