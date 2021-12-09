Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Игорь Арбузов#Иван Краснов#Ангара#Космодромы#Восточный#РД-19109.12.2021 12:55

В НПО Энергомаш поставлены товарные агрегаты двигателя РД-191

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») поставила заказчику НПО Энергомаш четыре товарных турбонасосных агрегата двигателя РД-191. Один из них в конце ноября 2021 года успешно прошёл огневые испытания в составе изделия, защитив партию.

Всего контрактом предусмотрено изготовление шести комплектов турбонасосных агрегатов и других агрегатов двигателя, предназначенных для лётных испытаний ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный в Амурской области.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш: «НПО Энергомаш является не только заказчиком, но и разработчиком двигателя РД-191. Сейчас на предприятии ведутся активные работы по созданию его модернизированной версии РД-191М. Завершена разработка конструкторской документации. Полностью изменена кооперация. Практически все, что раньше закупалось вне интегрированной структуры ракетного двигателестроения, теперь изготавливается на предприятиях холдинга.В Перми практически завершено строительство современного завода для производства этого двигателя, закупаются материалы для изготовления РД-191М. Первый экземпляр планируется изготовить в середине 2022 года и в том же году на площадке в Химках приступить к его испытаниям».

Напомним, что Протон-ПМ закреплён в качестве серийного изготовителя двигателя для космического ракетного комплекса «Ангара». Предприятие освоило выпуск определяющих комплектующих РД-191, составляющих порядка 40 % трудоёмкости его производства. Помимо турбонасосного агрегата, это бустерные насосные агрегаты окислителя и горючего, трубопровод с эжектором, фильтр и клапан окислителя, а также часть спецнормалей. В этом году также освоено изготовление теплозащиты и теплоизоляции двигателя.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «В 2022–2023 гг. нам предстоит поставить ещё 21 комплект расширенной номенклатуры деталей и сборочных единиц двигателя РД-191. Кроме того, предприятие приступило к освоению его модификации — РД-191М, форсированной на 10 % по тяге. Заключён договор на поставку трёх опытных двигателей, первый из них мы планируем изготовить уже в следующем году на новых производственных мощностях загородной площадки в Новых Лядах».

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