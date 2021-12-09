Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Александр Блошенко09.12.2021 19:33

Ближайшие 20 лет человечество приблизится к пониманию законов Вселенной

В ближайшие 20 лет человечество приблизиться к пониманию законов Вселенной. Об этом, выступая на Конгрессе молодых ученых, который проходит с 8 по 10 декабря в Парке науки и искусств Образовательного центра «Сириус», заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

По его мнению, в ближайшие 20 лет человечество может разгадать природу темной материи и темной энергии, условия возникновения возможных форм жизни во Вселенной и начатьиспользовать полученные данные на благо человечества.

Александр Блошенко подчеркнул, что сегодня многие исследования структуры Вселенной, поиск и изучение сверхмассивных черных дыр проводятся при использовании аппарата «Спектр-РГ». Усилиями мировых ученых уже обнаружено больше двух миллионов новых объектов в дальнем космосе, а в дальнейших планах – изучить южный полюс Луны и спутники Юпитера. Кроме этого, к 2040-ому году планируется провести полную перепись экзопланет на расстоянии в 50 световых лет от Земли, создать их описание и начать определять их состав.

В ходе сессии «Освоение космоса» участники конгресса обсудили значение космических исследований и представили передовые российские проекты в космической области. Александр Блошенко также рассказал о ближайших перспективах в освоении космоса, изучении коронавируса на МКС.

Подробности об изучении коронавируса сообщил соучредитель и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. Он заявил, что в ближайшее время планируется проведение специальных экспериментов по кристаллизации белков элементов частиц коронавируса для определения их структуры с последующим подбором возможных ингибиторов. Для этого на борт МКС планируется отправить высокоочищенные белки мембраны и «шипа», выделенные из самого вируса, для выращивания сверхчистых кристаллов.

Участники также обсудили использование космических средств на благо развития человечества – для глобального многоканального мониторинга поверхности и атмосферы Земли, обеспечения глобальной космической связи и навигации, а также мониторинга и предотвращения астероидно-кометной опасности.

Доктор технических наук, главный конструктор оптико-электронных приборов ИКИ РАН Роман Бессонов рассказал о разработке технологии автономной ориентации и навигации космических аппаратов, критически важной для реализации перспективных лунных миссий, реализуемых Россией в ближайшие годы.

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