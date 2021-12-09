А. Майоров: Комитет СФ осуществляет мониторинг разработки проекта федерального плана работ по лесоустройству

Source: Russia – Council of the Federation

Одна из главных задач лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса страны — получение достоверной и своевременной информации о лесных ресурсах, заявил глава профильного Комитета СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сообщил, что с 1 января 2022 г. Лесным кодексом РФ вводится единый федеральный план работ по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда.

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По его словам, план представляет собой документ, определяющий объекты лесоустройства, очередность проведения лесоустройства и объемы лесоустройства. При включении указанных объектов в план, учитывались, в том числе сроки проведения таксации, наличие приоритетных инвестиционных проектов, а также судебные решения о необходимости выполнения мероприятий по лесоустройству.

Одна из главных задач лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса страны — получение достоверной и своевременной информации о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, экономическая оценка таких ресурсов

Глава Комитета СФ обратил внимание, что проект плана для общественного обсуждения размещен на официальном сайте Рослесхоза. «Свои предложения можно направить в ведомство, заполнив форму на сайте Рослесхоза в разделе «обратная связь (обращения физических лиц, обращения юридических лиц)» в срок до 17 декабря 2021 года», — проинформировал законодатель.

Алексей Майоров подчеркнул, что одна из главных задач лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса страны — получение достоверной и своевременной информации о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, экономическая оценка таких ресурсов.

«В настоящее время материалы с давностью лесоустройства до 10 лет на территории земель лесного фонда Российской Федерации составляют 16 проц. от общей площади земель лесного фонда», — отметил он.

Лесоустройство — информационная основа лесного планирования, оценки лесов. Это закрепляет статус лесоустроительной документации как первичного источника сведений о лесах, их количественных и качественных характеристиках, подчеркнул парламентарий.

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