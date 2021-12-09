А. Кислов: Важно рассмотреть все аспекты страхования урожая сельхозкультур с господдержкой с учетом изменения законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили проблемы развития агрострахования с государственной поддержкой.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области провел семинар-совещание по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. Мероприятие организовано совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА).

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По словам сенатора, Совет Федерации уделяет серьезное внимание развитию АПК страны и системе агрострахования. «Мы понимаем, что аграрное производство часто зависит не только от усилий сельхозтоваропроизводителей, но и от погодных условий», — отметил он.

Агрострахование с государственной поддержкой должно стать мерой, по стабилизации всего сельскохозяйственного производства страны, считает законодатель.

Агрострахование с государственной поддержкой должно стать мерой, по стабилизации всего сельскохозяйственного производства страны

Как подчеркнул Андрей Кислов, цель совещания — обсудить практические аспекты страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой с учетом изменения законодательства в 2021 г. Первый семинар этого цикла (в Южном федеральном округе) состоялся 2 декабря 2021 года.

Сенатор напомнил, что на семинарах, проведенных в период осенней сессии 2020 г., было проанализировано состояние системы агрострахования во всех 8 федеральных округах страны по результатам первого сельскохозяйственного цикла, прошедшего после повышения гибкости и фактического перезапуска системы в 2019 г.

Он отметил, что полученные замечания и предложения были учтены при принятии поправок в закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». «Этот закон расширил систему агрострахования с господдержкой за счет включения в нее страхования на случай чрезвычайных ситуаций, а также дополнительных программ в этой сфере, разрабатываемых с учетом региональной специфики».

Сенатор обратил внимание, что на протяжении последних четырех лет (с 2018 по 2021 гг.) природные бедствия наносят сельскому хозяйству страны ущерб, который ежегодно составляет от 7 до более чем 13 млрд рублей в год. Прямой ущерб АПК от ЧС за этот период – более 36 млрд руб. В частности, Северо-Кавказский федеральный округ ежегодно подвергается существенным неблагоприятным явлениям.

По словам Андрей Кислова, в регионах округа с 2015 по 2020 гг. каждый год объявлялся режим ЧС в связи потерями в АПК. Только за последние три года из этого периода (2018–2020 годы) выплаты из бюджета хозяйствам СКФО в порядке компенсации ущерба АПК составили почти 1,4 млрд рублей.

Сенатор подчеркнул, что наиболее серьезный уровень потерь был отмечен в 2020 году, когда произошло сочетание ряда экстремальных явлений: аномально теплая зима способствовала засухе и подверженности растений весенним заморозкам, которые были отмечены в регионе в период с марта по май. В 2021 году ущерб аграриям в ряде районов СКФО нанесли ураганный ветер и неблагоприятные условия для озимых.

При этом законодатель указал, что отдельной задачей является предоставление садоводам возможности страхования рисков на условиях государственной поддержки, что должно обеспечить более широкий доступ к страховой защите и защитить государственные и частные инвестиции в этом секторе. «Мы занимаемся этим вопросом с 2020 года во взаимодействии с отраслевыми объединениями садоводов. В частности, возможность создания дополнительных программ страхования, предусмотренная в Федеральном законе о господдержке агрострахования поправками 2021 года, создает нормативно-правовые основания для разработки специфических программ страхования интенсивного садоводства. Национальный союз агростраховщиков уже ведет работу в данном направлении, и наш Комитет будет уделять внимание этой теме», — сказал парламентарий.

Говоря о направлениях развития страховой защиты для АПК СКФО в 2020 году, сенатор отметил такие факторы, как растущая подверженность неблагоприятным природным явлениям и необходимость расширения страхования посевов, потребность в развитии страховой защиты садоводства и виноградарства, учитывающей инвестиционный тип садоводства.

Андрей Кислов подчеркнул, что по остальным регионам СКФО, кроме Ставропольского края, требуется существенное усиление работы региональных органов АПК по организации агрострахования, включая информационно-разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями, своевременный анализ рисков АПК и планирование целевых показателей по агрострахованию, оперативную организацию субсидирования расходов аграриев на агрострахование. В том числе, указал сенатор, нужно уделить особое внимание внедрению страхования урожая на случай чрезвычайных ситуаций.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Национального союза агростраховщиков, эксперты.

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