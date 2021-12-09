Антон Семейкин на ТБ Форуме рассказал об обеспечении безопасности объектов ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 декабря. – Антон Семейкин рассказал об актуальных законодательных изменениях в части обеспечения безопасности объектов ТЭК на ТБ Форуме.

«Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который позволяет компаниям ТЭК учреждать «корпоративные» частные охранные организации. При этом уточняется состав организаций, которые смогут охранять объекты ТЭК, в зависимости от категории опасности таких объектов», – пояснил директор Департамента экономической безопасности в ТЭК.

Кроме того, Минэнерго разработало изменения в требования по безопасности и антитеррористической защищенности площадных и линейных объектов ТЭК.

«Минэнерго учло предложения компаний ТЭК и исключило заведомо невыполнимые требования. При этом компании ТЭК смогут применять на своих объектах более современные и эффективные инженерно-технические средства охраны, которые с одной стороны позволят усилить защиту объектов ТЭК, а с другой – избежать лишних затрат», – пояснил он. По словам Антона Семейкина, сейчас одной из главных задач является повышение состояния защищенности объектов критической информационной инфраструктуры в условиях цифровизации отрасли. Минэнерго России разработало методические рекомендации по определению и категорированию объектов критической информационной инфраструктуры ТЭК. «Минэнерго и дальше будет проводить работу по комплексному пересмотру законодательства в части обеспечения безопасности объектов ТЭК. Мы составили план работы и он охватывает практически все действующие нормативные правовые акты в данной сфере», – заключил Антон Семейкин.

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