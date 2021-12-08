Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#ЭП-20#Союз МС-2008.12.2021 19:15

Экипаж корабля «Союз МС-20» перешел на МКС

Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-20» открыли переходные люки между кораблем и модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. На борт МКС перешли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, чей туристический полет проходит по контракту с компанией Space Adventures.

После открытия люков на МКС начал работу экипаж из 10 человек в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и Александра Мисуркина, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон, астронавта ESA Маттиаса Маурера и японских туристов Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

Полет 20-й экспедиции посещения проходит на фоне полета основной экспедиции МКС-66. Планируемая продолжительность «туристического» полета составляет 12 суток.

На МКС также доставили около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров получили поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к праздничному столу на Новый год.

Туристический полет

В 2019 году Госкорпорация «Роскосмос» и компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочного космического полёта на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на корабле «Союз МС». О полете Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано на корабле «Союз МС-20» было объявлено 13 мая 2021 года. Вскоре генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин утвердил экипажи, и в конце месяца они приступили к подготовке в Центре подготовки космонавтов.

Маэзава — японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэзавы.

Юсаку Маэзава рассказал, что у него есть список из порядка 100 задач, которые он планирует выполнить на МКС. Среди них в том числе игра в бадминтон. Члены экипажа будут общаться на английском языке. Однако во время предполетной пресс-конференции Александр Мисуркин рассказал, что японские участники полета уже начали учить русский язык, а он — японский. На борту МКС и после полета они надеются продолжить изучать языки.



Первый корпункт на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и российское информационное агентство ТАСС 17 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на борту Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Читатели агентства смогут больше узнать о работе космонавтов на орбите, научных экспериментах, специфике космического полета. Рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса — космонавты Роскосмоса.

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