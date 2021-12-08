Ф. Мухаметшин выступил на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выразил уверенность, что взаимодействие и сотрудничество между Россией и Узбекистаном на самых разных уровнях будет развиваться.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума. Мероприятие проходит в период с 6 по 9 декабря на территории Самарской области. Основной целью форума является развитие международного молодежного сотрудничества России и Узбекистана.

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Сенатор напомнил, что не так давно 17 ноября 2021 года в Москве состоялся II форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, на котором главы двух государств отметили Самарскую область как одну из ключевых площадок взаимодействия двух стран.

«Благодаря системной работе губернатора региона Дмитрия Азарова и правительства Самарской области, в настоящее время реализуется ряд серьезных проектов, направленных на рост двустороннего торгового оборота. Даже в 2020 году, осложненном пандемией, объем внешней торговли Республики Узбекистан с Самарской областью вырос почти на 20 процентов, а экспорт региона в республику вырос на 25,8 процентов», — заявил сенатор.

Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин выступил в режиме видеоконференции на открытии ежегодного Российско-Узбекского молодежного форума

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Фарит Мухаметшин отметил, что взаимодействие между двумя странами не исчерпывается только торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством. Гуманитарные и межкультурные связи также являются одними из приоритетных направлений. К примеру, на сегодняшний день Узбекистан — лидер среди иностранных государств по туристическому потоку в Самарскую область, а около четверти иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области – это граждане Узбекистана.

Фарит Мухаметшин выразил уверенность, что взаимодействие и сотрудничество между Россией и Узбекистаном на самых разных уровнях будет развиваться, в том числе, благодаря подобным молодежным форумам.

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