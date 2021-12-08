Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Дмитрий Рогозин#Владимир Матвейчук08.12.2021 15:10

Участие космонавтов в работе предприятий отрасли обсудили на совещании у Дмитрия Рогозина

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 8 декабря 2021 года, провел на космодроме Байконур совещание с участием членов отряда космонавтов Роскосмоса.

Темой совещания стало подведение итогов работы отдела специальной экспертизы в области пилотируемой космонавтики Научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос». Отдел создан по поручению генерального директора Госкорпорации для вовлечения космонавтов к работе в Научно-технических советах предприятий отрасли и использования их опыта при создании новой космической техники.

Кроме того, в ходе совещания директор Департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук выступил с докладом по вопросу улучшения материального обеспечения космонавтов. В текущем году по поручению Президента России Владимира Путина было увеличено денежное содержание членов отряда космонавтов: для летавших космонавтов оно выросло на 50 процентов, для нелетавших — на 70 процентов. Это позволило вывести уровень материального содержания членов отряда космонавтов Роскосмоса на уровень их зарубежных коллег из NASA и Европейского космического агентства.

В ходе совещания также обсуждены вопросы жилищного обеспечения космонавтов.

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