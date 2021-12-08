С. Митин: Мы должны исключить техническую возможность реализации фальсифицированного меда потребителям

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты провели совещание, посвященное проблеме фальсификации меда в России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание по вопросу комплексного рассмотрения проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации».

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Сенатор сообщил, что в Совет Федерации обратилась Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» с предложением о внесении изменений в Федеральный закон «О пчеловодстве», так как в настоящее время на рынке сложилась непростая ситуация, связанная с фальсификацией меда.

При этом Сергей Митин подчеркнул, что имеющиеся факты свидетельствуют о значительной доли фальсификата на рынке продукции пчеловодства, что подтверждено самими хозяйствующими субъектами.

«Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие необходимого контроля за этой категорией продукции. Кроме этого как в российском законодательстве, так и в технических регламентах отсутствует само определение понятия «мед». В органы исполнительной власти неоднократно поступали обращения о соответствующих пробелах, но мер по их ликвидации не было принято», — пояснил сенатор.

Как уточнил законодатель, недобросовестные производители используют факт отсутствия законодательно установленных критериев идентификации меда.

Законопроект будет способствовать развитию качества продукции пчеловодства и исключению технической возможности реализации фальсифицированного меда потребителям

Сергей Митин проинформировал, что Советом Федерации разработан и внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». В настоящее время документ разослан для подготовки отзывов, предложений и замечаний. «Законопроект будет способствовать развитию качества продукции пчеловодства и исключению технической возможности реализации фальсифицированного меда потребителям», — заявил он.

При этом сенатор добавил, что считает дискуссионным вопрос установления дополнительных терминов «медовый продукт», «медовый фальсификат».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Кислов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Сергей Митин обратил внимание участников совещания на поручения Президента РФ, направленные на создание национальной системы управления качеством пищевой продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости.

Парламентарий предложил участникам совещания представить информацию о фактах реализации некачественной продукции для последующего обобщения и анализа возможности направления в Генеральную прокуратуру РФ.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, ФАС России, профессионального и экспертного сообщества.

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