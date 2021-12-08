С. Березкин организовал встречу юнармейцев с ветеранами и участниками боевых действий

Source: Russia – Council of the Federation

Патриотическое воспитание молодежи — важнейшая задача, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. По инициативе сенатора и при поддержке департамента культуры Ярославской области состоялась встреча членов регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» с ветеранами и участниками боевых действий в разных горячих точках мира, а также совместный просмотр художественного фильма «Небо», посвященного подвигам российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике.

Патриотическое воспитание, формирование чувства преданности и любви к своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите — одна из первых задач для молодежи

Сенатор отметил, что патриотическое воспитание, формирование чувства преданности и любви к своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите — одна из первых задач для молодежи.

Сергей Березкин провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

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Сергей Березкин провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

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Сергей Березкин

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Сергей Березкин провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

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Сергей Березкин провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

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Сергей Березкин провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

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Сергей Березкин провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

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«В преддверии Дня Героев Отечества такая встреча с просмотром и обсуждением фильма, уверен, запомнится ребятам навсегда. Героическая история, основанная на реальных событиях, никого не оставила равнодушным. Рассказ о сильных духом людях, героях, и о подвиге, совершенном ради каждого из нас», — отметил Сергей Березкин.

В мероприятии приняли участие Герой России Михаил Ланцев, ветераны боевых действий в Афганистане Игорь Ямщиков, Сергей Самарин, Василий Агафонов, Сергей Кузяев, Владимир Исаев, участники боевых действий в Сирии, ветераны военной службы, курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны и большая группа юнармейцев.

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