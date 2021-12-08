Состоялось заседание Оргкомитета Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге

Source: Russia Ministry of Sport

7 декабря Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провёл заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирных студенческих игр 2023 года, которые состоятся в Екатеринбурге.

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, представители Администрации Президента России, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Универсиада-2023» Александр Чернов, члены Оргкомитета – руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и ведомств, общественных организаций и компаний, вовлечённых в подготовку Игр.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к Играм, в том числе статус строительства и реконструкции спортивных объектов, организацию тестовых соревнований, подготовку и обучение волонтёров, обеспечение безопасности мероприятия.

Вице-премьер подчеркнул важность высокого уровня организации Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге.

«Подготовка Универсиады стоит на контроле Президента и Правительства. Проведена рабочая поездка с участием помощника Президента Игоря Левитина, по итогам которой отмечен ряд замечаний и отклонений в сроках. Все необходимые ресурсы у региона есть, мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены. Команда серьёзно продвинулась вперёд по всем направлениям подготовки, это отмечают коллеги из ФИСУ по итогам инспекционных визитов. К работе на Универсиаде в Екатеринбурге планируется привлечь 11 тысяч волонтеров. Уверен, что они помогут организовать масштабный праздник студенческого спорта в России», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Министр спорта Олег Матыцин в своём докладе рассказал о реализации Программы подготовки Универсиады.

«Минспорт России совместно с Правительством Свердловской области, заинтересованными органами исполнительной власти и Исполнительной дирекцией Универсиады проводят регулярную работу по многим направлениям. Совместная работа всех организаторов позитивно оценивается представителями Международной федерации университетского спорта. Подготовлены и утверждены ключевые программы и концепции, на основании которых готовится инфраструктура объектов и города. Особое внимание уделяется плану противоэпидемиологических мероприятий – важно, чтобы все иностранные спортсмены и болельщики могли беспрепятственно попасть на территорию Российской Федерации», – добавил Олег Матыцин.

В 2022-2023 годах запланировано 22 тестовых соревнования по 18 видам спорта для проверки инфраструктуры спортивных объектов. Три соревнования будут иметь международный статус – это Чемпионат мира по волейболу в августе 2022 года, международный турнир «Теннис Европы» в июне 2023 года, а также Кубок мира ФИСУ среди университетских команд по спортивным единоборствам в сентябре 2022 года, где будет протестировано сразу шесть видов спорта.

На заседании утверждена программа подготовки и обучения волонтёров. Организаторы планируют привлечь к проведению Игр в Екатеринбурге 11 тысяч волонтёров, в том числе 3800 иногородних и 200 иностранных добровольцев. Отбор осуществляется по 35 функциональным направлениям – от спорта и сервисов для делегаций до организации зрительских потоков и управления знаниями. Регистрация в волонтёрской программе открыта до января 2023 года, после чего стартует процесс тестирований и собеседований кандидатов.

Волонтёры являются неотъемлемой частью проведения масштабных спортивных соревнований любого уровня. Работа волонтёров является одной из главных составляющих успеха проведения такого крупного международного события, как Студенческие игры. Главная задача добровольцев – помочь создать доброжелательную и гостеприимную атмосферу мероприятия, обеспечив наилучшие условия для спортсменов, зрителей, официальных гостей и представителей СМИ.

Всемирные студенческие игры ФИСУ пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа включает соревнования по 18 видам спорта. За 12 дней будет разыграно 246 комплектов медалей. Прогнозируемое число участников составит около 10500 человек, ожидается более 550 000 гостей и зрителей. Впервые в истории Студенческих игр будет организована художественная программа – такое решение принято на Генеральной ассамблее ФИСУ в Турине в ноябре 2012 года. Для проведения Игр будет задействовано 38 спортивных объектов, в том числе три объекта художественной программы.

Пресс-служба Минспорта России

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