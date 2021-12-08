Совместная пресс-конференция с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр!

Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать в России Премьер-министра Греческой Республики. Признателен, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, обстановку, всё-таки коллега откликнулся на наше приглашение посетить Россию.

Символично, что этот визит проходит в год 200-летнего юбилея Греческой революции, положившей начало восьмилетней борьбе за независимость, в результате которой Греция стала свободным, самостоятельным государством.

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Напомню, что Россия всемерно поддерживала национально-освободительное движение греков и первой признала независимость Греции в 1828 году. И по сей день народы двух стран связывают крепкая дружба, глубокие духовные и культурные узы. Наши отношения традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учёта интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный партнёрский характер.

Именно в таком ключе прошли и сегодняшние переговоры с господином Мицотакисом. Они были весьма содержательными, результативными. Подробно обсуждены наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества. Убеждён, комплексный Совместный план действий России и Греции на 2022–2024 годы, реализация которого позволит придать новый импульс развитию двусторонних отношений, будет как нельзя лучше соответствовать тем целям, которые мы перед собой ставим.

К визиту Премьер-министра Греции также приурочено подписание целого ряда соглашений, в частности, в таких сферах, как безопасность на море, туризм, финансы, высокие технологии.

В целом, хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-греческие связи не снижают оборотов и продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям. В частности, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, за девять месяцев текущего года взаимная торговля выросла на 56 процентов. Напомню, что если в прошлый год она сократилась на 37 процентов, сейчас рост уже 56 процентов, это 3,2 миллиарда долларов, практически мы достигли предпандемийного уровня.

Российские инвестиции в Грецию составляют почти 650 миллионов долларов. При этом наши компании проявляют готовность к дальнейшей реализации совместных проектов, в том числе по развитию инфраструктуры на территории Греции, а также к наращиванию капиталовложений в другие отрасли экономики республики. Мы рассчитываем на встречный интерес и содействие греческих властей.

Над диверсификацией торговых и инвестиционных обменов работает Смешанная комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. На днях в Москве прошло её очередное, 13-е заседание.

Активно функционирует Российско-греческий деловой совет, который продвигает прямые контакты по линии предпринимательских кругов. Кстати, греческие бизнесмены всегда участвуют в работе Петербургского международного экономического форума, и мы будем рады – я сказал сегодня об этом нашему гостю, – если увидим греческих партнёров на Петербургском экономическом форуме либо на Восточном экономическом форуме.

В ходе переговоров я тоже выразил надежду, что Греция поддержит заявку Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2030».

Продолжение следует.

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