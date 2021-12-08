Российско-греческие переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

Начало российско-греческих переговоров

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр, добрый день!

Очень рад Вас видеть. Спасибо большое, что приняли предложение и приехали в Россию.

В начале нашей встречи скажу традиционные, но очень важные вещи. Они связаны с нашими особыми духовными узами, с историей, Год которой мы проводим в России и Греции, и эти Годы истории России и Греции как раз совпали с 200-летием Греческой революции. Как известно, Россия внесла существенный вклад в достижение тех целей, которые ставил перед собой греческий народ.

Хотел бы отметить, что и сегодня наши отношения развиваются весьма позитивно. Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли примерно в объёме 35 процентов, то в этом году – рост 56 процентов, мы практически достигли предпандемийного уровня.

Знаю, что состоялись встречи с членами Правительства России, достигнуты хорошие договорённости, мы вышли на подписание соответствующих соглашений.

Всё это и другие вопросы, которые представляют для нас интерес, мы, конечно, обсудим в ходе сегодняшней встречи – в формальных условиях и в неформальных, за ланчем.

Добро пожаловать!

К.Мицотакис Мицотакис КириакосПремьер-министр Греции (как переведено): Уважаемый господин Президент!

Огромное спасибо за приглашение посетить [Сочи] и встретиться с Вами и за Ваш тёплый приём.

Мне очень приятно посетить Российскую Федерацию в этот знаменательный для нас год 200-летия Греческой революции – события, которое неразрывно связывает две наши страны, – революции, которая привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль. И также благодаря усилиям великих держав того времени Греция нашла в себе силы стать современным независимым государством.

Было очень важно, что мы достигли договорённости по проведению Года истории России и Греции в 2020–2021 годах. Это может послужить толчком и импульсом для дальнейшего укрепления наших более тесных взаимных отношений, в том числе и в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на те условия пандемии, которые мы переживаем, последнее время отмечает достаточно бурный рост.

И, соответственно, существуют перспективы как увеличения нашего двустороннего торгово-экономического оборота, а также перспектива развития взаимоотношений взаимодействия в области туризма.

В дальнейшем я тоже считаю, что мы с Вами обсудим ряд вопросов, включая вопросы и региональной повестки дня, с учётом того, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и играет существенную роль в развитии многих событий – практически всех – в регионе и в мире в целом.

Ещё раз благодарю за то, что Вы предоставили мне возможность посетить Сочи – регион, в котором проживает очень много моих соотечественников, граждан России греческого происхождения. Я не впервые приезжаю в Сочи, но тем не менее приезжаю впервые как Премьер-министр, потому что я приезжал в Сочи 30 лет назад, сопровождая делегацию своего отца, когда он приезжал тогда в Советский Союз. Он посещал тогда как раз в том числе и Анапу, и Геленджик.

Поэтому огромное Вам спасибо.

MIL OSI