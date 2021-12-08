Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#космический туризм#Space Adventures#Космодромы#Байконур08.12.2021 10:48

Роскосмос возобновляет туристические полеты в космос

В среду, 8 декабря 2021 года, в 10:38:15 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Через 528,9 секунды корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Этим пуском Госкорпорация «Роскосмос» возобновляет пилотируемые туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва.

По телеметрической информации, старт, разделение ступеней и пилотируемого корабля прошли в штатном режиме. В настоящее время корабль «Союз МС-20» в автоматическом режиме продолжает полет к Международной космической станции под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

По предварительной информации, ракета-носитель вывела корабль на орбиту со следующими параметрами:

Минимальная высота над поверхностью Земли — 200,2 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 243,5 км;

период обращения — 88,65 минуты;

наклонение — 51,67°.

Полет «туристического» корабля «Союз МС-20» проходит по четырехвитковой схеме сближения с Международной космической станцией. Его причаливание к модулю «Поиск» российского сегмента МКС запланировано в 16:41 мск (±3 мин). Начало второй прямой трансляции — в 16:00 мск в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации «Роскосмос».

На борту корабля находится экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, а также участников космического полета Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. Полёт проходит по контракту с компанией Space Adventures. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16:41 мск 20 декабря.

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Компания Space Adventures сотрудничает с Роскосмосом с момента полета первого космического туриста в 2001 году. Всего на сегодняшний день на станции побывали семь туристов, оплативших свой полет самостоятельно, среди которых Деннис Тито, Марк Шаттлворт, Грег Олсен, Ануше Ансари, Чарльз Симони (летал на МКС дважды), Ричард Гэрриот и Ги Лалиберте. Сегодня Space Adventures предлагает целый ряд вариантов космических полетов на низкую околоземную орбиту, Международную космическую станцию и др.

Юсаку Маэзава — генеральный директор компании Start Today, японский онлайн-предприниматель, коллекционер живописи. Основал модную торговую онлайн-галерею ZOZO, которую в 2019 году продал японскому подразделению компании Yahoo!

Йозо Хирано — присоединился к компании ZOZO после окончания университета по специальности кастинг-директор фотогруппы. В настоящее время он работает продюсером в компании SPACETODAY. На МКС Йозо Хирано будет отвечать за освещение полета Юсаку Маэзавы.

На ракету-носитель «Союз-2.1а» были нанесены логотипы организаций, которые осуществляют реализацию запуска, эмблема, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина, а также личный знак участника космического полета Юсаку Маэзавы «MZ».

Полная предпусковая фотогалерея

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