Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РК-Цифра#Гонец#Константин Шадрин08.12.2021 22:10

Роль цифровизации в развитии наиболее наукоемких отраслей промышленности на пространстве ЕАЭС

В рамках Делового Форума Евразийского экономического союза «Космическая интеграция» состоялся круглый стол на тему «Роль цифровизации в развитии наиболее наукоемких отраслей промышленности на пространстве ЕАЭС», модератором которого выступил директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин.

Площадка объединила экспертов в области цифровой трансформации стран-участниц ЕАЭС, а также представителей профессиональных объединений в IT-отрасли: Госкорпорация «Роскосмос», Спутниковая система «Гонец», «РК-Цифра», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, Сбербанк, Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт», «Код безопасности», КосКом, Astra Linux и др.

В ходе обсуждения была отмечена важность консолидации усилий в цифровизации стран ЕАЭС, а также необходимость цифровой кооперации с целью создания и развития клиентоцентричных востребованных цифровых продуктов и сервисов в контуре участниц союза.

В рамках круглого стола обсудили российские платформенные решения, квантовые коммуникации, беспилотный транспорт, этику применения искусственного интеллекта и многое другое.

MIL OSI