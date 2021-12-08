Поздравление Олафу Шольцу по случаю вступления в должность Федерального канцлера Германии

Source: President of Russia – Kremlin

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», – отметил в поздравлении глава Российского государства.

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