Павел Сниккарс: «Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в России к 2050 году может увеличиться до 12,5%»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 декабря. – Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в России к 2050 году может вырасти существенно – до 12,5%, рассказал Павел Сниккарс на конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики».

Он отметил, что профильные ведомства и энергокомпании довольны результатами первого отбора в рамках второй программы поддержки ВИЭ. «Мы считаем, что у нас уже создан достаточно серьёзный комплекс по производству оборудования для солнечной и ветрогенерации», – добавил замглавы Минэнерго.

«Видим, что ВИЭ выходят на паритет цен с традиционной генерацией. Нужно будет посмотреть на результаты следующих конкурсов для того, чтобы принимать далеко идущие решения в этой сфере. Мы заходили во вторую программу с ожидаемым объёмом вводов 6-7 ГВт, с учётом снижения стоимости объём увеличивается. Чем больше будет дешеветь оборудование, тем больше появится в рамках программы объектов генерации на энергии солнца, ветра и малых ГЭС», – сказал он.

Павел Сниккарс напомнил, что порядка 40% электроэнергии в России производятся на основе низкоуглеродных источников, в числе которых в основном АЭС и крупные ГЭС, доля ВИЭ пока относительно мала, но постепенно растёт.

«По нашим прогнозам, доля ВИЭ к 2050 году будет существенно увеличена и выйдет на уровень 12,5% от всей выработки, будет обеспечено больше 90 ГВт мощностей на возобновляемых источниках энергии», – пояснил замминистра.

При этом он пояснил, что в России развиваются все виды генерации и полного отказа от традиционных технологий производства электроэнергии в пользу ВИЭ, скорее всего, не произойдёт с учётом будущих инноваций, которые будут применяться в работе таких электростанций.

Также, по словам Павла Сниккарса, сейчас в проработке находятся вопросы развития гидроаккумулирующих электростанций.

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