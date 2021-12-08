О. Алексеев проинспектировал работу учреждений социальной защиты Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил детский центр реабилитации и дом-интернат для престарелых.

Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев провел встречу с коллективом Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов

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Олег Алексеев вручил Благодарность Председателя СФ директору дома-интерната Сергею Сафошкину

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Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Саратове и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В мероприятии принял участие министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров.

Сенатор осмотрел кабинеты физиотерапии и лечебной гимнастики, комнату психологической разгрузки. Олег Алексеев отметил, что учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, адаптировано для маломобильных посетителей.

«В районных учреждениях социальной защиты Саратовской области открываются консультативные центры помощи родителям с особенными детьми, создаются комнаты психологической разгрузки для детей и родителей. К сожалению, потребность в центрах реабилитации пока имеется. В филиале, который мы посмотрели, находятся шестьдесят пациентов», – сказал парламентарий. Сенатор рассказал, что он пообщался с мамами маленьких пациентов центра реабилитации, услышал только положительные отзывы, в первую очередь, о медицинских работниках и педагогах.

По словам Олега Алексеева, Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов входит в число лучших в стране, в нем созданы необходимые условия для обеспечения доступности получения социальных услуг для всех категорий граждан. В этом учреждении проживает более 700 человек.

Парламентарий осмотрел строительство корпуса, который возводится в рамках национального проекта «Демография». В двухэтажном здании на 68 мест будут располагаться жилые комнаты, столовая, зал для занятий ЛФК, комната для встречи с родными, процедурная.

На встрече с коллективом Олег Алексеев рассказал сотрудникам интерната, что руководство Совета Федерации и сенаторы держат на постоянном контроле вопросы социальной защиты граждан, особенно с ограниченными возможностями, уделяют внимание состоянию специализированных учреждений, созданию доступной среды для маломобильной категории.

Сенатор вручил Благодарность Председателя СФ директору дома-интерната Сергею Сафошкину, который уже 16 лет возглавляет учреждение.

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