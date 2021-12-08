Н. Журавлев: Необходимо рассмотреть возможность расширения полномочий финансового омбудсмена

Source: Russia – Council of the Federation

Совет по развитию финансового рынка при СФ рассмотрел вопросы защиты интересов граждан.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел заседание Совета по развитию финансового рынка при СФ, посвященное актуальным вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.

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Вице-спикер СФ рассказал, что подготовлен отчет о работе Совета. «Более 80 процентов рекомендаций уже реализовано в качестве законов и нормативных актов Правительства и Центрального банка. Это очень высокая эффективность, очень хороший результат».

Вопрос защиты прав потребителей финансовых услуг и работы службы финансового уполномоченного всегда находится в фокусе внимания и Совета по развитию финансового рынка, и Совета Федерации, подчеркнул Николай Журавлев.

«Ключевой сегодня вопрос – это работа Службы финансового омбудсмена. Соответствующий закон — об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг — был принят в 2018 году. С 2019 года он начал работать для страхового рынка, с 2020 года – для рынка микрофинансирования. И, наконец, с 2021 года – для банков».

Можно признать, что институт финансового уполномоченного полностью состоялся, Служба, основной задачей которой является защита граждан от злоупотреблений на финансовом рынке, сформирована, сказал Николай Журавлев. В прошлом году в Службу финансового уполномоченного поступило около 190 тысяч обращений потребителей. Принято около 115 тысяч решений, из которых почти в 40 процентах случаев требования потребителя удовлетворены.

При этом, отметил сенатор, работа финансового уполномоченного не только обеспечивает защиту прав граждан, но и снижает нагрузку на судебную систему и судебные издержки для финансовых организаций. С учётом положительных результатов работы можно подумать о целесообразности расширения сферы действия финансового уполномоченного и его потенциальных полномочий на рынке, а также статусе принимаемых им решений, считает Николай Журавлев.

По словам сенатора, на повестке дня Службы вопросы тарифообразования, несоразмерность нарушениям штрафов и неустоек. «Мы сейчас находимся в дискуссии с регулятором и с рынком по вопросам поведенческой перезагрузки. Это касается проблемы недобросовестных продаж, злоупотреблений при расчете полной стоимости кредита, введения в заблуждение граждан с помощью рекламы и др.»

Принят закон о блокировке сайтов «финансовых пирамид», всякого рода серых кредиторов, напомнил сенатор. «Но этого явно недостаточно. Необходимо идти дальше в борьбе с прямыми хищениями через псевдофинансовые организации. И попросту запретить возможность привлечения средств граждан организациями, деятельность которых не регулируется Центральным банком».

Среди других важных тем Николай Журавлев назвал т. н. «социальные тарифы» для социально уязвимых слоев населения, предусматривающих льготные процентные ставки не только по кредитам, но и по вкладам.

Другими ожидаемыми решениями, считает Николай Журавлев, являются изменения в закон о потребительском кредите в части расчета полной стоимости кредита, подготовка законопроектов о расчёте показателя долговой нагрузки и регулирования рассрочек, которые на регулярной основе предоставляются различными торговыми площадками, защита социальных выплат от списания в счёт долга.

На заседании выступили председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, Главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин, депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков, заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, представители финансового, банковского и страхового рынка, отраслевых союзов, эксперты.

Были подняты вопросы, связанные с обеспечением надежной защиты граждан на финансовом рынке, развитием института финансового омбудсмена, повышения эффективности деятельности регулятора, механизмов разрешения финансовых, пенсионных и имущественных споров и др. Рассмотрены предложения по совершенствованию действующего законодательства.

«Рассчитываем, что все эти инициативы будут доработаны и рассмотрены в ближайшее время», — сказал Николай Журавлев. Он отметил, что с учётом обсуждения по итогам заседания будут сформированы соответствующие рекомендации.

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