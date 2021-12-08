Н. Журавлев на форуме FINОPOLIS рассказал об актуальности закона о цифровых финансовых активах

Source: Russia – Council of the Federation

На дискуссионной сессии законодатели, представители банковского сектора и образования обсудили ожидания бизнеса и общества в этой сфере, изменения в регулировании.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Мероприятия проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.

Смотрите также

Вице-спикер СФ выступил на площадке «Цифровые финансовые активы: первые итоги по реализации закона». На дискуссионной сессии законодатели, представители банковского сектора и образования обсудили модели использования цифровых финансовых активов, ожидания бизнеса и общества в этой сфере, изменения в регулировании.

Николай Журавлев рассказал о законе «О цифровых финансовых активах», изначально разработанном сенаторами и депутатами Государственной Думы в соответствии с поручением Президента в 2017 году. «Если говорить о фактических предпосылках, конечно, этот закон – ответ на ту «цифровую реальность», в которой мы с вами живём. Мы видим, как быстро создаются, внедряются и меняют нашу жизнь цифровые технологии», — отметил сенатор.

Закон нацелен на создание основ для функционирования в правовом поле тех цифровых финансовых инструментов, которые участники рынка только готовят

Он подчеркнул, что закон нацелен на создание основ для функционирования в правовом поле тех цифровых финансовых инструментов, которые участники рынка только готовят.

Однако, как объяснил сенатор, закон не охватывает правовое регулирование всего многообразия цифровых инструментов. «Практика его применения уже наметила вопросы, требующие точечной корректировки, что вызвано потребностями рынка. Регулятор сегодня находится в тесном контакте с участниками рынка, слышит их, ведет активный диалог и готовит соответствующие предложения. Мы как законодатели, естественно, оперативно их рассматриваем».

Николай Журавлев указал на позитивные стороны принятого закона. Так, в документе законодательно определены понятия «цифровые финансовые активы», «цифровая валюта», «распределенный реестр». Кроме этого, был установлен порядок выпуска цифровых финансовых активов, их учет и обращение.

«Мы также посвятили отдельную статью обороту цифровой валюты. Ее основной смысл – ограничить оборот криптовалюты. В законе напрямую содержится запрет на принятие любым способом цифровой валюты в качестве оплаты за товары, работы, услуги. Считаю это правильным, своевременным и направленным на поддержание платежного суверенитета страны и обеспечение единства рубля как законного средства платежа», — сказал сенатор.

«К сожалению, сегодня цифровые валюты ничем не обеспечены, высоковолатильны, представляют собой высокорисковый спекулятивный финансовый инструмент, не предусматривают механизмы мониторинга и контроля. Все это, безусловно, несет существенные риски для граждан, финансовой системы и экономики в целом. На данный момент уже установлен законодательный запрет на их использование в качестве средства платежа на территории России», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Николай Журавлев отметил, что целесообразность законодательного введения запрета и на иные операции с частными цифровыми валютами в информационном пространстве — непростой и дискуссионный вопрос. «Мы предлагаем и сегодня, и в дальнейшей работе в этом направлении совместно взвесить все за и против. В Совете Федерации формируется рабочая группа, на которой со всеми заинтересованными участниками будут обсуждаться предложения по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют», — пояснил он.

MIL OSI