Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара08.12.2021 12:21

На Восточном начался монтаж кабель-заправочной башни стартового комплекса «Ангары»

На стартовом комплексе для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» космодрома Восточный в Амурской области специалисты подрядной организации «Промышленные технологии» под контролем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к монтажу опорного устройства кабель-заправочной башни, состоящей из опор, расположенных с двух сторон газоотражателя.

К настоящему моменту уже установлена в проектное положение первая опора. Монтаж второй опоры планируется завершить до конца года.

Кабель-заправочная башня космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса, а также для обеспечения ветрового удержания ракеты «Ангара» и доступа специалистов к зонам обслуживания ракеты-носителя, установленной на пусковой стол. Ее высота — 66 м и вес — около 3000 т.

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