М. Ахмадов: Обращения граждан в органы государственной власти региона помогают оперативно решать возникающие вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в региональной приемной.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел прием граждан в региональной приемной.

Люди обращались как с личными просьбами, так и с конкретными предложениями по решению социальных вопросов, касающихся улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи наименее социально защищенным гражданам республики.

Одна из жительниц города Грозного обратилась к сенатору с просьбой оказать содействие в проведении новогодних праздничных мероприятий для слабовидящих детей.

Обращения граждан в органы государственной власти региона помогают оперативно решать возникающие вопросы

Другой житель региона обратился за помощью в организации проезда в оздоровительный комплекс учеников спортивной школы.

С каждым из обратившихся была проведена подробная беседа и даны исчерпывающие ответы: все вопросы приняты на рассмотрение и взяты на личный контроль сенатора.

«Во время региональной недели мы регулярно проводим приемы граждан нашей Республики. Каждый, кто нуждается в поддержке государства вправе обратиться за помощью. Обращения граждан в органы государственной власти региона помогают оперативно решать возникающие вопросы», — отметил Мохмад Ахмадов.

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