Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#ЭП-2008.12.2021 16:41

Космические туристы прибыли на МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения Международной космической станции в 16:40:44 по московскому времени в автоматическом режиме пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Впервые за 12 лет на станцию прилетели космические туристы.

Сближение выполнялось по четырехвитковой схеме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Сейчас экипаж готовится к выполнению операций по открытию переходных люков: контроль герметичности отсеков корабля, переход на объединенное питание, выравнивание давления между кораблем и станцией, а также снятие и сушка полетных скафандров «Сокол КВ-2».

По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем «Поиск» предварительно в 18:35 мск планируется открыть люки. После чего на МКС перейдёт вновь прибывший экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. Прямая трансляция данной операции будет доступна с 18:10 мск.

Организацией полетов туристов в космос с 2001 года занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures, которая предоставляет маркетинговые услуги. Пока только семь человек смогли воспользоваться такой возможностью и стать космическими туристами. Они были доставлены на Международную космическую станцию в 2001–2009 годах на российских кораблях семейства «Союз» по контрактам с компанией Space Adventures.

Полет 20-й экспедиции посещения проходит на фоне полета основной экспедиции МКС-66. На борту Международной космической станции их встретит экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

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