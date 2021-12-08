И. Святенко: Используя инновационные разработки, важно оптимизировать работу медицинских организаций первичного звена

Source: Russia – Council of the Federation

Форум «Медицина молодая» стал уникальным местом для развития инноваций в здравоохранении, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступила в ходе форума «Медицина молодая». Сенатор отметила, что используя инновационные разработки, важно оптимизировать работу медицинских организаций первичного звена, в то же время ориентироваться на персонализированный подход к каждому пациенту, упрощать процедуры записи на прием, выработать более эффективную систему организации ежегодной диспансеризации.

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«В 2021 году одним из ключевых направлений здравоохранения стало не только лечение больных коронавирусом, но и реабилитация переболевших, особенно в среднетяжелой и тяжелой формах. Телемедицинские технологии, используемые при реабилитации, обеспечивают не только лучшее качество медицинской помощи, но и являются наиболее безопасной формой помощи в современных условиях», — сказала сенатор.

Председатель Комитета СФ рассказала, о том, что в настоящее время в регионах реализуется федеральный проект по созданию единого цифрового контура, применяются системы поддержки принятия врачебных решений, разработанных на основе больших данных и «искусственного интеллекта». «Их внедрение в сферу здравоохранения, начиная с оказания первичной медицинской помощи, поднимут отрасль на качественно другой уровень».

Инна Святенко выступила в ходе форума «Медицина молодая»

«Для развития инноваций в здравоохранении считаю важным создание площадок для обмена лучшим опытом внедрения новых технологий в медицину. Таким уникальным местом стал Форум «Медицина молодая», объединивший молодых ученых, передовых врачей и выдающихся деятелей науки. Очень значимо, что его проведение совпало с завершением Года науки и технологий в России», — сказала Инна Святенко.

В мероприятиях в рамках форума приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, представители Министерства здравоохранения РФ и медицинского сообщества.

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