Е. Зленко: Мы продолжаем сопровождение законопроекта, позволяющего регионам регулировать требования к содержанию и выгулу домашних животных

Source: Russia – Council of the Federation

Документ был подготовлен и внесен сенаторами Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает работу по сопровождению прохождения проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Об этом проинформировала заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Документ был подготовлен и внесен в Государственную Думу 14 мая текущего года сенаторами Российской Федерации Алексеем Майоровым, Еленой Зленко, Татьяной Гигель и Виктором Новожиловым.

7 декабря на заседании Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды прошло обсуждение подготовленного к рассмотрению в первом чтении указанного законопроекта с участием Елены Зленко.

Как сообщила сенатор, было решено рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении и включить его в порядок работы Государственной Думы на 14 декабря 2021 года.

Елена Зленко уточнила, что законопроект наделяет органы государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу домашних животных, помимо установленных Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.

«Указанные требования к содержанию и выгулу домашних животных должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними питомцами и недопущение жестокого обращения с ними. Кроме этого в документе говорится о соблюдении ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Также надо учитывать климатические условия климатических поясов Российской Федерации, исторические и культурные традиции коренного населения», — пояснила Елена Зленко.

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