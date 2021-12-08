Е. Алтабаева приняла участие в обсуждении вопроса о развитии систем учета электрической энергии в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими предприятиями, отметила сенатор.

В рамках региональной недели заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в рабочем совещании на тему «О развитии систем учета электрической энергии в субъекте Российской Федерации». Мероприятие состоялось в правительстве Севастополя.

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Участие в совещании приняли также заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин, руководители департамента городского хозяйства, управления по тарифам города Севастополя, представители энергоснабжающих предприятий субъекта РФ.

Екатерина Алтабаева напомнила, что с 1 июля 2020 года установка приборов учета электроэнергии, их обслуживание и поверка производятся за счет поставщиков электроэнергии и сетевых организаций.

«С 1 января 2022 года, вступают в силу требования, предусматривающие обязательную установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии на новых объектах, а также замену уже имеющихся приборов на «интеллектуальные» в случае, если счетчик должен быть заменен по техническим причинам. Эта работа будет производиться за счет ресурсоснабжаюших организаций. В Севастополе разработана программа поэтапного переоборудования всех необходимых объектов, — сказала сенатор.

Екатерина Алтабаева приняла участие в рабочем совещании на тему «О развитии систем учета электрической энергии в субъекте Российской Федерации»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в рабочем совещании на тему «О развитии систем учета электрической энергии в субъекте Российской Федерации»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в рабочем совещании на тему «О развитии систем учета электрической энергии в субъекте Российской Федерации»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в рабочем совещании на тему «О развитии систем учета электрической энергии в субъекте Российской Федерации»

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В ходе совещания, участники со стороны энергетических компаний обратили внимание на ряд проблемных моментов. Несмотря на это, за девять месяцев текущего года фактические расходы гарантирующего поставщика на реализацию мероприятий федерального закона составили более 97 млн. руб. Жителям установлено или заменено больше 18 тыс. индивидуальных приборов учета электроэнергии и 1,3 тыс. общедомовых приборов учета.

«В результате обсуждения были достигнуты определенные договоренности с ресурсоснабжающими предприятиями, представителями исполнительных органов государственной власти. Мы, безусловно, понимаем, что есть проблемы. Будем обсуждать их на площадке Совета Федерации, — подчеркнула сенатор.

Екатерина Алтабаева обратила внимание на необходимость постоянной работы с населением по информированию о том, что установка и замена приборов учёта потреблённой электроэнергии ведется за счет государства.

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