Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.

В Совете Федерации состоялось шестнадцатое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

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Провели заседание Комиссии сопредседатели с азербайджанской и российской сторон — первый заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли и заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Открывая заседания, Али Гусейнли отметил, что работа Комиссии – еще один важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского взаимодействия.

С вступительным словом к участникам обратилась Галина Карелова. «Азербайджан для России исторически является одним из старейших друзей и стратегических партнёров. В основе наших отношений лежат традиции равноправия, добрососедства и взаимного уважения», — подчеркнула вице-спикер СФ.

По ее словам, на современном этапе установленные между Россией и Азербайджаном связи в экономике и гуманитарной сфере, доверительные межпарламентские отношения помогают налаживать тесные контакты в решении самых различных вопросов. Развитие взаимодействия между Россией и Азербайджаном способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

«Совет Федерации как палата регионов держит на контроле развитие сотрудничества субъектов Российской Федерации с азербайджанскими партнёрами. По актуальным данным, число совместных предприятий, работающих в Азербайджане приближается к тысяче. Важным механизмом, благодаря которому происходит укрепление связей, является российско-азербайджанский межрегиональный форум», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

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Галина Карелова

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Лилия Гумерова

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Сергей Рябухин

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Инна Святенко

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Сергей Аренин

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

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Арсен Каноков

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Иван Абрамов

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

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Галина Карелова обратила внимание, что наши страны реализуют План действий, рассчитанный до 2024 года, в рамках которого предусмотрено несколько «дорожных» карт, направленных на сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровой экономики.

«На этом фоне ключевая роль парламентариев состоит в том, чтобы на законодательном уровне обеспечить всю необходимую поддержку для этих позитивных тенденций. И наша межпарламентская комиссия служит хорошей площадкой обсуждения для инициатив и предложений в нормативно-правовой сфере», — заявила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ отметила, что в самый острый период пандемии Россия и Азербайджан оказали друг другу большую поддержку. В Азербайджан была поставлена российская вакцина «Спутник V». «Сегодня она одобрена в 71 стране с населением более 4 миллиардов человек. Российскую вакцину по достоинству оценили в Азербайджане, и недавно была достигнута договоренность о запуске её лицензионного выпуска», — проинформировала Галина Карелова.

Сенатор подчеркнула, что Россия и Азербайджан активно сотрудничают на международных парламентских площадках, в том числе в рамках Межпарламентского союза. «Мы приветствовали запуск инициативы наших азербайджанских коллег о развитии Парламентской сети Движения неприсоединения. Её учредительное заседание состоялось на 143-ой Ассамблее МПС. Это начинание ещё больше укрепит авторитет Азербайджана в международных делах, а также станет серьезным шагом на пути к формированию подлинной многополярности», — считает вице-спикер СФ. Он также отметила взаимодействие России и Азербайджана в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

В ходе заседания Комиссии заместитель Председателя СФ также подвела итоги Третьего Евразийского женского форума, в котором приняла участие авторитетная делегация Азербайджана.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы подчеркнула, что парламентские связи — краеугольный элемент взаимодействия государств. «Они органично дополняют ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами наших стран, позволяют совместно противостоять новым вызовам и угрозам», — сказала сенатор.

«Россия всегда была и остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Азербайджана. Мы преодолеем временные сложности, вызванные последствиями пандемии и прошлогоднее падение товарооборота, тем более что наши страны обладают большим потенциалом для развития взаимовыгодных экономических отношений», — заявила Инна Святенко.

По ее словам, серьезный вклад в реализацию совместных планов вносят и контакты на уровне регионов. «Для нас это важно. Совет Федерации, как палата регионов, конечно, заинтересован в развитии взаимоотношений регионов. Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживают связи с азербайджанскими партнерами. В сотрудничестве наших государств важное место занимают взаимодействие и обмен опытом в социальной сфере. При решении социально значимых вопросов наши страны стремятся руководствоваться самыми передовыми практиками. Среди них — предоставление услуг гражданам в электронном виде, применение проактивных подходов к предоставлению социальных выплат», — подчеркнула глава Комитета СФ.

«В 2022 году будет отмечаться важная дата – 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Убеждена, что за этим знаковым рубежом последует дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. И мы, парламентарии, будем всячески этому способствовать», — сказала Инна Святенко.

Член Комитета СФ по международным делам Арсен Каноков КаноковАрсен Башировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики подчеркнул важность российско-азербайджанского сотрудничества. Он приветствовал активизацию межпарламентских контактов между двумя странами. Сенатор отметил работу российских и азербайджанских парламентариев в миссиях наблюдателей за выборами.

В обновленный состав Комиссии от Совета Федерации вошли первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

В ходе заседания стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления межпарламентского сотрудничества России и Азербайджана, состояние, перспективы и законодательное обеспечение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Следующее заседание Комиссии планируется провести в первом полугодии 2022 году в Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представили Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

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