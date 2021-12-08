Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур08.12.2021 05:40

Госкомиссия допустила к заправке ракету «Союз-2.1а»

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 10:38:15 по московскому времени.

Специалисты Роскосмоса в 06:00 мск начнут работы по заправке ракеты компонентами топлива (керосин, жидкий кислород, жидкий азот и высококонцентрированная перекись водорода). Окончание всех операций запланировано в 07:50 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки.

Двумя часами ранее, оставив на дверях номеров автографы, экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано направился на специально оборудованном автобусе «Звездный» на 254-ю площадку космодрома.

Впервые в истории экипаж космического корабля «Союз» вышел из гостиницы «Космонавт», где проходил предстартовую подготовку в течение 2,5 недели, под песню «Трава у дома» на японском языке. Уже несколько десятков лет космонавты, астронавты и участники космического полета отправляются на стартовую площадку под эту композицию в исполнении группы «Земляне». Песня на музыку Владимира Мигули и слова Анатолия Поперечного стала неофициальным гимном российской космонавтики.

Сегодня эта традиция была соблюдена в новой интерпретации, поскольку на российском корабле «Союз МС-20» к Международной космической станции отправятся сразу два гражданина Японии: японский предприниматель Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано. Вместе с ним полетит командир корабля — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Записал эту песню на японском языке дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева.

На 254-й площадке основной экипаж облачится в полетные скафандры «Сокол КВ-2», проверит их на герметичность, а затем доложит Государственной комиссии во главе с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным о готовности к предстоящему полету.

Пуск ракеты-носителя, стыковка корабля с Международной космической станцией, встреча экипажей на околоземной орбите — всё это сегодня в прямом эфире. Первая трансляция начнется в 09:00 мск на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос».

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