«Газпром» в 2021 году построил три газопровода в Пензенской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 декабря 2021, 13:45

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Стороны обсудили ход и перспективы развития сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Отмечено, что в 2021 году «Газпром» построил газопровод-связку между двумя газораспределительными станциями (ГРС) в г. Кузнецке и два межпоселковых газопровода — к с. Средняя Елюзань Городищенского района и площадкам птицеводческого комплекса в Мокшанском районе.

В результате повышена надежность газоснабжения действующих потребителей в Кузнецке. Созданы условия для подключения к сетевому газу 1 тыс. новых домовладений в Городищенском районе и увеличения производственных мощностей сельхозпредприятия.

Одновременно ведется сбор заявок потребителей для догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время получено около 3 тыс. обращений. Более 300 из них выполнены.

Еще одно направление взаимодействия — использование высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции региональных предприятий в интересах «Газпрома». Отмечено, что к настоящему времени образцы продукции семи компаний прошли сертификацию и включены в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению в «Газпроме».

На встрече была отмечена необходимость принятия Правительством области мер по укреплению платежной дисциплины потребителей и погашению накопленной просроченной задолженности за поставленный газ.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.

В июне 2019 года «Газпром» и Пензенская область подписали Дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции организаций Пензенской области в интересах «Газпрома».

В августе 2020 года утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» — 1,033 млрд руб.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и многофункциональные спортивные площадки.

Действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» — в г. Пензе.

Управление информации ПАО «Газпром»

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