В. Матвиенко посетила проходящую в Дубае Всемирную выставку «Экспо-2020»

Source: Russia – Council of the Federation

В российском павильоне на выставке состоялась встреча Председателя СФ с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай М. Аль Мактумом.

В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила проходящую в Дубае Всемирную выставку «Экспо-2020».

В российском павильоне состоялась встреча Валентины Матвиенко с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай Мухаммедом Бен Рашедом Аль Мактумом.

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Глава СФ отметила, что Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты накопили большой опыт двустороннего взаимодействия, их связи носят разносторонний характер. Валентина Матвиенко высказалась за дальнейшее расширение и укрепление отношений.

Со своей стороны Мухаммед Бен Рашед Аль Мактум подчеркнул важность активизации отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе посещения выставки спикер СФ осмотрела павильон «Алиф», расположенный в тематической зоне «Мобильность». Во время осмотра главу СФ сопровождал Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Бен Гоббаш Саид Гоббаш. Глава СФ высоко оценила уровень организации Всемирной выставки и отметила предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами усилия для успешного ее проведения.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко посетила всемирную выставку «Экспо-2020»

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Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко посетила всемирную выставку «Экспо-2020»

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Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко посетила всемирную выставку «Экспо-2020»

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко посетила всемирную выставку «Экспо-2020»

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Валентина Матвиенко также посетила павильон Российской Федерации, ознакомилась с экспонатами, которые рассказывают о наиболее значимых достижениях российских ученых за всю историю страны, лучших разработках отечественных компаний.

В беседе с журналистами Председатель СФ напомнила, что принято решение подать заявку на проведение «Экспо-2030» в Москве. Она отметила, что российская столица способна на высочайшем уровне организовать это престижное и масштабное мероприятие.

«Российская заявка очень интересная, но надо работать, популяризировать идеи, представленные на выставке», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ выразила уверенность, что у российской заявки большие шансы на победу. «За более чем 150-летнюю историю существования «Экспо» как международной структуры Россия еще ни разу не проводила такую масштабную выставку. Мы имеем полное право претендовать на ее проведение», — считает Председатель СФ.

Россия – надежная страна. Все знают, что если Россия взялась, все будет сделано на высочайшем уровне

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия – надежная страна. «Все знают, что если Россия взялась, все будет сделано на высочайшем уровне». Кроме того, РФ имеет большой опыт в проведении событий подобного масштаба. Это — зимняя Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, Международный Санкт-Петербургский экономический форум и др.

«России, Москве есть, что показать в сфере высоких технологий, инновационного развития», — сказала глава СФ. Она выразила надежду на объективное рассмотрение российской заявки. «Если заявка нашей страны выиграет, проведение «Экспо» в Москве будет потрясающим мировым событием», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В составе делегации Совета Федерации — заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

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