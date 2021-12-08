Встреча с молодыми учёными

Source: President of Russia – Kremlin

Конгресс молодых учёных проходит 8–10 декабря в парке науки и искусства «Сириус».

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В.Путин: Уважаемые друзья!

Очень рад вас видеть, добрый вечер.

В вашем лице хочу поприветствовать всех участников Конгресса молодых учёных – мне сказали, почти три тысячи человек принимает участие. Это большая команда, проходит, насколько я понял, всё весьма интересно. Есть встречи, вам можно поговорить о совместных проектах, рассказать о своих собственных, подумать о том, что сделать в будущем.

Проходит это мероприятие, как вы видите, на базе нашего научно-образовательного центра «Сириус». Надеюсь, вам здесь понравилось.

Мне кажется, мы здесь поступили очень правильно, когда на базе объектов, связанных с олимпийским наследием, организовали здесь научно-образовательный центр – поэтапно, постепенно, он расширяется, укрепляется. Теперь это федеральная территория – дополнительный статус, который позволяет всем научно-образовательным учреждениям, которые здесь создаются, развиваться нужными темпами.

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Конгресс молодых учёных – одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий. Мы исходили из того, чтобы создать возможности для молодых исследователей не только в течение Года, но и по его завершении, и в будущем, надеюсь, будут созданы такие условия – встретиться, друг с другом пообщаться, как я уже сказал в начале, поговорить о возможных общих проектах.

Сразу хотел бы отметить, что, когда мы говорим о молодых учёных, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас учёных до 40 лет было менее 25 процентов. А сегодня это почти 50 процентов – до 40 лет. Всё-таки это говорит о том, что, несмотря на трудности и сложности – а они есть, их много, и наверняка вы мне о них сегодня расскажете, я постараюсь как-то на это отреагировать, – всё-таки престиж научной деятельности, престиж исследователя, учёного в значительной степени вырос. Это говорят опросы общественного мнения, это говорит о количестве молодых исследователей, число которых возросло, я уже сказал, в два раза с начала 2000-х годов.

Кстати, опросы, скажем, родителей учеников старших классов показывают, что более 60 процентов родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельность. Это всё-таки говорит о том, что ситуация у нас в значительной степени – не будем громких слов произносить, коренным образом, не коренным, но в значительной степени изменилась, что меня очень радует.

Конечно, есть ещё вопросы, которые мы должны будем совместно решать.

Я знаю, что здесь три тысячи [участников] – большая команда, люди занимаются самыми разными направлениями: и когнитивными науками, и историей, и политологией, и, что очень приятно, естественными науками, новыми материалами, искусственным интеллектом, – здесь всё представлено, – генетикой и так далее. Надеюсь, что было всё это полезно, интересно.

Я сказал, что мы этот Конгресс молодых учёных наметили как одно из основных мероприятий в рамках Года науки и технологий и, разумеется, мы постараемся сделать таким образом, чтобы этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее в повышении интереса к исследовательской деятельности. На ближайшие годы, может быть, на десять лет вперёд постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной детальности.

Я уже много раз говорил – не много, но говорил, – вспоминал свой последней разговор с Даниилом Александровичем Граниным, который мне сказал, что Вы лично должны больше внимания уделять науке, исследованиям, молодым исследователям, и вообще общество должно понимать, насколько это важно было всегда и насколько это важно сегодня и ещё будет важнее в ближайшем будущем. Следуем этому наказу. Да-да, серьёзно: я помню об этом, он искренне очень говорил, это была последняя моя с ним встреча, и, конечно, он был прав.

Это всё, что я хотел бы сказать в начале, поэтому с удовольствием вас выслушаю и выслушаю ваши предложения по поводу того, как и что нам нужно сделать в дальнейшем для того, чтобы ситуацию делать стабильней и лучше.

Кстати говоря, сегодняшняя встреча для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при Президенте и Госсовета, и это даст возможность с людьми, которые занимаются организацией науки и высшей школы, и руководителями регионов Российской Федерации сформулировать вместе те задачи, которые мы должны будем решать, чтобы развивать эту важнейшую сферу деятельности.

Вот, пожалуй, всё, что мне хотелось сказать в начале.

Пожалуйста, если есть какие-то соображения, а они наверняка есть, с удовольствием не только вас выслушаю, но и помечу для себя, для того чтобы использовать это на том мероприятии, о котором я только что сказал.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI