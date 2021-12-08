Б. Жамсуев: Реализуется инвестиционный проект первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил объекты Территории опережающего развития «Забайкалье».

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск.

Здесь реализуется инвестиционный проект «Создание и дальнейшая эксплуатация Первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия».

Суть проекта заключается в создании комплекса инфраструктурных объектов в агропромышленной сфере для перевалки и дальнейшего экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведённых на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Общий размер инвестиций на создание терминала составит около 9 млрд. руб. Проект входит в список значимых проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии.

«Выполнен большой объем земляных, бетонных и общестроительных работ. Освоено более 4 млрд. рублей. Проект поддержан руководством страны и направлен на практическую реализацию сопряжения строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса проекта «Шёлковый путь». Планируются запуск терминала в третьем квартале 2022 года», — рассказал Баир Жамсуев.

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону посетил строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке городского типа Забайкальск

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Сенатор отметил, что проект зернового железнодорожного терминала является уникальным по объему, аналогов нет в стране и в мире.

Долгосрочными целями реализации проекта является ввод в оборот дополнительно сельскохозяйственных земель в размере до десяти миллионов гектар на территории субъектов Федерации

«Долгосрочными целями реализации проекта является ввод в оборот дополнительно сельскохозяйственных земель в размере до десяти миллионов гектар на территории субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов и увеличение урожайности зерновых, зернобобовых и масличных культур на тридцать – пятьдесят процентов в зависимости от культур. Запланировано также строительство сети линейных элеваторов в этих федеральных округах в том числе и в Забайкальском крае», — подчеркнул сенатор.

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