А. Ракитин: Вопросы финансирования жизнедеятельности военных городков обсуждаются на площадке Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Прионежский муниципальный район.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с жителями и предпринимателями в поселке Чална-1 Прионежского муниципального района. Ранее он функционировал как военный городок закрытого типа для военнослужащих Министерства обороны РФ.

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Во встрече приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Республики Карелия Ольга Шмаеник, глава Гарнизонного сельского поселения Сергей Соколов, а также военный прокурор Петрозаводского гарнизона, прокурор Прионежского района и командование воинской части. Рассмотрены варианты размещения торговых объектов на пустующих площадях жилых домов на основе договоров аренды.

Озабоченность жителей вызывают перспективы закрытия нестационарных объектов торговли на территории поселка. Причины — правовая неурегулированность размещения этих торговых точек на территории объектов Минобороны РФ.

«Вопрос финансирования жизнедеятельности военных городков, в том числе жилищно-коммунального хозяйства (текущий капитальный ремонт зданий, инженерных сетей) актуален на сегодняшний день для всех субъектов РФ, включая и Карелию. В настоящее время эти проблемы обсуждаются на площадке Совета Федерации», — отметил Александр Ракитин.

Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с жителями и предпринимателями в поселке Чална-1 Прионежского муниципального района

Также сенатор провел рабочую встречу с руководителем Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимиром Бирючковым по вопросу функционирования в Республике комплексной системы «Безопасный город», которая предназначена для автоматизации решения наиболее важных задач современных городов.

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