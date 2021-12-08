Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание о совершенствовании межбюджетных отношений.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ».

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Анатолий Артамонов отметил, что один из главных приоритетов государственной политики в области межбюджетных отношений — повышение финансовой самодостаточности региональных бюджетов, что при сохранении необходимой поддержки федерального центра позволит сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей.

«В своем Послании Федеральному Собранию в апреле текущего года Президент заявил о том, что стремление руководителей субъектов РФ сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Правительство принимает меры, в том числе по смягчению норм законодательства», — подчеркнул сенатор.

Продлены сроки погашения бюджетных кредитов, которые были выданы для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов — до 2029 года, а на подготовку крупных соревнований и ликвидацию последствий стихийных бедствий — до 2034 года

Он напомнил, что продлены сроки погашения бюджетных кредитов, которые были выданы для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов — до 2029 года, а на подготовку крупных соревнований и ликвидацию последствий стихийных бедствий — до 2034 года. Средства, высвобождаемые в результате реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, могут направляться регионом на борьбу с коронавирусной инфекцией, на компенсацию снижения доходов по сравнению с 2019 годом, на новые инвестиционные, а также региональные проекты, обеспечивающие достижение общефедеральных целей. Правительство вправе списать задолженность региона по бюджетным кредитам в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов. «Эта новая норма справедлива, ее давно ждали». Заработал механизм инфраструктурных кредитов.

Анатолий Артамонов отметил позитивные изменения в структуре государственного долга субъектов РФ по сравнению с началом года – доля бюджетных кредитов выросла, доля рыночных заимствований сократилась, некоторым регионам удалось полностью избавиться от коммерческих долгов. Многие регионы провели мероприятия по инвентаризации и оптимизации расходных обязательств.

«Особенно ценными нам представляются результаты целого комплекса эффективных мер, принятых самими регионами в очень непростые годы, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. В первую очередь, это мощное стимулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности. Прямая поддержка, микрозаймы, налоговые «каникулы», льготы предпринимателям, индустриальным паркам, резидентам ТОСЭР. Многое сделано по расширению и повышению уровня учета налоговой базы, например, уточнение характеристик земельных участков, внедрение современных цифровых технологий. И, конечно, в части противодействия теневому сектору, выявления сомнительных схем, популяризации открытого ведения предпринимательской деятельности».

«Мы обратились с вопросом к регионам, как они оценивают результаты этих мер и дальнейшие перспективы нашей совместной работы. Анализ ответов показал, что здесь есть и серьезные проблемы. Регионы обеспокоены тем, что в соответствии с условиями реструктуризации бюджетных кредитов за период с 2022 по 2024 годы необходимо направить высвободившиеся средства на бюджетные инвестиции в инфраструктуру новых инвестиционных проектов. Однако, эти кредиты регионам, пусть в более отдаленной перспективе, но надо гасить. Значит, средства, которые высвободись, являются собственностью бюджетов субъектов РФ, и мы неправильно указываем, на какие конкретно цели они могут эти деньги потратить, это их собственность. Вторгаться в деятельность регионов по этому поводу мне кажется излишним».

Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Анатолий Артамонов

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Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Елена Перминова

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Павел Тараканов

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Дина Оюн

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Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Анатолий Артамонов

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Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Совещание на тему «Совершенствование межбюджетных отношений в РФ: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов РФ»

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Анатолий Артамонов указал, что регионы постоянно обращаются в Совет Федерации с призывом о необходимости расширения направлений использования средств, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам. В том числе, предлагается использовать их на региональные программы газификации, не отнесенные к инвестиционным проектам, на погашение кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области отметила, что в условиях пандемии федеральным центром были приняты беспрецедентные меры по оказанию поддержки субъектов РФ. Однако они не в полном объеме компенсируют выпадающие доходы регионов, которые образовались в связи с принятием в предыдущие годы решений, снижающих налоговые поступления в их бюджеты. Поэтому ключевой задачей остается укрепление на долгосрочной основе собственной доходной базы регионов.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства финансов России, Министерства экономического развития РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Счетной палаты РФ.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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