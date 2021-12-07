Э. Исаков: Необходимо привлечь молодежь к активной работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам и встретился с активной молодежью Югры.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество.

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«С 1 по 10 декабря отмечается Международный день инвалидов. Традиционно проходит Декада инвалидов. Символично, что среди активистов, были те, кто оказывает помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и те, кто ее принимает», — отметил парламентарий.

Эдуард Исаков в ходе встречи сказал, что с удовольствием делится личным опытом волонтерства, общественной и профессиональной работы. Он добавил, что именно на таких встречах происходит позитивный обмен опытом. Так, некоторые участники договорились о сотрудничестве, заинтересовались добровольчеством в сфере адаптивного спорта.

«На первых этапах у некоторых студентов есть желание быть социально активными, принимать участие в общественно-полезных делах, но в дальнейшем это желание может ослабевать. С ребятами важно заниматься ежедневно, ежечасно. Если для них у вас двадцать четыре часа в сутки включен телефон и открыты двери, они всегда будут надежными партнерами в любой важной работе, будут искренне вовлечены в добровольческую деятельность», — добавил парламентарий.

Эдуард Исаков в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество

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Эдуард Исаков в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество

2 из 6

Эдуард Исаков в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество

3 из 6

Эдуард Исаков в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество

4 из 6

Эдуард Исаков в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество

5 из 6

Эдуард Исаков в рамках работы в регионе провел прием граждан в Сургуте, а также встретился с активной молодежью — представителями НКО, социально-ориентированных, культурных молодежных организаций, на базе которых развивается корпоративное добровольчество

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Сенатор провел прием граждан по личным вопросам в Сургуте. К нему обратились семеро югорчан — жители Сургута и Сургутского района. В декаду инвалидов в основном пришли родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сенатор взял обращения на контроль и запланировал поднять вопросы заявителей на встречах с главами муниципальных образований, руководителями соответствующих ведомств.

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