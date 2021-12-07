Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#ЭП-20#Союз МС-2007.12.2021 21:00

ЦУП готов к запуску корабля «Союз МС-20»

Специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили плановые работы по подготовке к выведению на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-20» и его стыковке с российским сегментом Международной космической станции. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП запуск запланирован на 8 декабря 2021 года в 10:38:15 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в Роскосмос) приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя спустя 529 секунд после старта. Трансляция с космодрома Байконур будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 09:00 мск.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией по четырехвитковой схеме и причаливание к стыковочному узлу модуля «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована в 16:41:06 мск (±3 мин).

В 02:00 мск 8 декабря специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы по программе пускового дня. В среду утром состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и пилотируемым кораблем. Комиссия должна оценить готовность изделия к заправке компонентами топлива и его к пуску в назначенное время.

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