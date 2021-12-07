Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур07.12.2021 08:05

Утверждены экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-20»

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20». Кроме того, подтверждена готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.

Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов: «Экипажи годны по состоянию здоровья к выполнению космического полета».

Основной экипаж:

Герой России, летчик-космонавт РФ, командир корабля «Союз МС-20» Александр Мисуркин;

участник космического полета Юсаку Маэзава;

участник космического полета Йозо Хирано.

Дублирующий экипаж:

Герой России, летчик-космонавт РФ, командир корабля «Союз МС» Александр Скворцов;

участник космического полета Щун Огисо.

Основной экипаж

Слева направо: Йозо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэзава

Дублирующий экипаж

Слева направо: Александр Скворцов и Щун Огисо

В 09:30 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире на официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и российского информационного агентства «РИА Новости».

Параллельно на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вторник — резервный день в подготовке к старту ракеты космического назначения Союз-2.1а / Союз МС-20.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня. Их итогом стали успешные генеральные испытания — проверка функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты «Союз-2» от стартового устройства и её полета. Сегодня будет проведена проливка системы заправки перекисью водорода.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года в 10:38 по московскому времени.

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