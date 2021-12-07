Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур07.12.2021 08:05
Утверждены экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-20»
Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20». Кроме того, подтверждена готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.
Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов: «Экипажи годны по состоянию здоровья к выполнению космического полета».
Основной экипаж:
Герой России, летчик-космонавт РФ, командир корабля «Союз МС-20» Александр Мисуркин;
участник космического полета Юсаку Маэзава;
участник космического полета Йозо Хирано.
Дублирующий экипаж:
Герой России, летчик-космонавт РФ, командир корабля «Союз МС» Александр Скворцов;
участник космического полета Щун Огисо.
Основной экипаж
Слева направо: Йозо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэзава
Дублирующий экипаж
Слева направо: Александр Скворцов и Щун Огисо
В 09:30 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире на официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и российского информационного агентства «РИА Новости».
Параллельно на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вторник — резервный день в подготовке к старту ракеты космического назначения Союз-2.1а / Союз МС-20.
Накануне прошли работы по графику второго стартового дня. Их итогом стали успешные генеральные испытания — проверка функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты «Союз-2» от стартового устройства и её полета. Сегодня будет проведена проливка системы заправки перекисью водорода.
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года в 10:38 по московскому времени.