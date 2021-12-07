Т. Сахарова провела рабочую встречу с председателем Мурманской областной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

Обсужден ход реализации Федерального закона о замене приборов учета электроэнергии на территории региона.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в рамках региональной недели провела рабочую встречу с главой областного парламента Сергеем Дубовым. ДубовойСергей МихайловичПредседатель Мурманской областной Думы Речь шла о текущих задачах законотворческой деятельности и работе по реализации принятых законов.

В частности, обсуждался вопрос выполнения в субъекте РФ Федерального закона о замене приборов учета электроэнергии.

Татьяна Сахарова

«До конца текущего года в рамках Федеральной программы в стране должны заменить около 4,5 миллионов таких устройств. С 1 июля 2020 года покупкой, установкой и поверкой приборов учета электроэнергии должны заниматься не жители, а сетевые организации и поставщики. Причем делать это они должны за свой счет», — отметила Татьяна Сахарова.

Накануне сенатор провела встречу с руководством гарантирующего поставщика. Она акцентировала внимание на важности усиления информирования населения. «Это важно, в том числе с учетом перехода на «умные счетчики», которыми профессиональные участники рынка будут обязаны оснащать своих потребителей с 1 января 2022 года».

Участники встречи также отметили необходимость подключить региональных парламентариев к мониторингу ситуации с реализацией федерального законодательства на территории Мурманской области.

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