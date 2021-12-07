С. Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

Source: Russia – Council of the Federation

Жизнь и служение князя снискали славу мудрого правителя, выдающегося дипломата, непобедимого защитника Отечества, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского.

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В день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил чин основания нового каменного Александро-Невского храма в Засвияжском районе города Ульяновска. Чин основания — первое общественное богослужение в строящемся храме. Также был заложен первый камень в основание храма.

При совершении чина основания присутствовали председатель Императорского православного палестинского общества, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, депутат Государственной Думы Сергей Морозов, прихожане и благотворители храма, представители государственной и муниципальной власти.

Губернатор Алексей Русских, приветствуя собравшихся, отметил, что закладка храма — достойное завершение года празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, более чем 1800 мероприятий, которые были проведены в этом году в Ульяновске и Ульяновской области, были посвящены увековечиванию памяти святого Александра Невского.

Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти святого Александра Невского

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В центре «Патриот» состоялось заседание организационного комитета, посвященное подведению итогов празднования 800-летия. Участники оргкомитета обсудили последующие этапы строительства, возникающие в процессе работ проблемы и способы их решения.

Митрополит Лонгин поблагодарил всех тех, кто потрудился в организации просветительских мероприятий памятного года, благотворителей Александро-Невского храма и удостоил их Епархиальной медали святого блаженного Андрея Симбирского III степени.

Принимая награду, Сергей Рябухин отметил, что жизнь и служение князя снискали славу мудрого правителя, выдающегося дипломата, непобедимого защитника Отечества, многодетного семьянина, верного патриота, защитника Церкви. «Мне бы хотелось бы пожелать, чтобы для всех нас, особенно для молодого поколения, остались важным уроком те качества, которые были явлены в жизни святого князя Александра», — отметил сенатор.

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