С. Митин: В рамках программы инвестиционных квот в России идет глобальная модернизация рыбопромыслового флота

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на траулере «Норвежское море».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на траулере-процессоре «Норвежское море». Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге на Английской набережной.

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В церемонии также приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области представители заказчика и производителя судна.

Как рассказал Сергей Митин, траулер «Норвежское море» — второе по счету крупнотоннажное рыбопромысловое судно, построенное на отечественных верфях. Первым в истории российского гражданского судостроения стал траулер «Баренцево море» — головное судно этой серии, который в настоящее время успешно эксплуатируется на промысле в Северном рыбохозяйственном бассейне.

До 2025 года мы должны проконтролировать строительство 78 судов, в том числе 43 рыболовецких, 35 краболовов

Сергей Митин отметил, закон, который был разработан Правительством Российской Федерации, горячо обсуждался в обеих палатах парламента. В него было внесено, в том числе и нашими коллегами-сенаторами, много предложений, замечаний. «Сегодня можно уверенно сказать, что он работает. Напомню, что до 2025 года мы должны проконтролировать строительство 78 судов, в том числе 43 рыболовецких, 35 краболовов. В настоящее время в процессе задействовано 13 судостроительных заводов, в том числе три завода на Дальнем Востоке», — пояснил законодатель.

Он обратил внимание, что новый траулер предназначен для промысла донных пород рыб в Северном рыбохозяйственном бассейне. На борту могут находиться до 49 членов экипажа. Ключевой особенностью судна является фабрика по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейший траловый комплекс, а также ряд инновационных решений, повышающих эффективность судна на промысле. «Сейчас в рамках программы инвестиционных квот идет глобальная модернизация рыбопромыслового флота в России. Такого современного флота не будет ни в одной рыбодобывающей стране», — отметил Сергей Митин.

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