С. Кисляк принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия дистанционно принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии. Мероприятие прошло в Париже (Франция).

Состоялось обсуждение доклада «Защита основ демократии во время кризисов в области здравоохранения».

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Сенатор отметил актуальность темы и напомнил, что в повестке дня Европейской конференции председателей парламентов, которая прошла в Афинах в октябре 2021 года, также были отражены эти вопросы. «Председатель Совета Федерации рассказала об опыте Российской Федерации, который доказал, что, если действовать дисциплинировано и соблюдать меры защиты, то и в условиях пандемии можно обеспечить беспрерывную работу парламента».

Совет Европы сосредоточился исключительно на аспектах соблюдения прав человека, что, безусловно, важно, но вместе с тем стоит также развивать и практическое сотрудничество в борьбе с пандемией и ее последствиями

Сергей Кисляк также обратил внимание на работу международных организаций в условиях пандемии COVID-19. По словам сенатора, Совет Европы сосредоточился исключительно на аспектах соблюдения прав человека, что, безусловно, важно, но вместе с тем стоит также развивать и практическое сотрудничество в борьбе с пандемией и ее последствиями.

«Так, Россия предлагала в Совете Европы воссоздать межправительственный руководящий комитет по здравоохранению. К сожалению, это до сих пор не сделано», — подчеркнул сенатор.

«Пандемия выводит на первый план реально значимые для европейцев права – социально-экономические и право на развитие, которые должны быть защищены в первую очередь. Это, к сожалению, выпадает из поля зрения наших дискуссий», — особо отметил российский парламентарий.

Сергей Кисляк принял участие в обсуждении доклада «Учреждение статуса «молодежного партнера» при Парламентской ассамблее».

По его мнению, специализированный и интенсивный диалог с молодежью было бы правильнее выстраивать и активно развивать в рамках существующих механизмов взаимодействия Совета Европы с неправительственными организациями. «Создание для молодежи искусственного статуса партнера, который мы пока даже не определили, было бы неправильным по существу», — заявил сенатор.

В ходе обсуждения темы «Призыв к инклюзивному национальному политическому процессу в Белоруссии» Сергей Кисляк напомнил, что в Белоруссии идут процессы по налаживанию диалога внутри общества, ведется подготовка конституционной реформы и обсуждение возможных вариантов изменения Конституции, за которую будет голосовать белорусский народ, а не представители других парламентов ПАСЕ.

По словам сенатора, попытки Ассамблеи «помочь» с налаживанием инклюзивного диалога бессмысленны, поскольку инициированы и основаны на консультациях с белорусской оппозицией, проживающей в Польше и странах Прибалтики, а не на просьбе белорусских властей о такой помощи.

По докладу «Укрепление здоровых демократий в Европе» Сергей Кисляк призвал не заниматься подменой понятий. По мнению парламентария, выстраивание по‑настоящему здоровой демократии на европейском пространстве должно основываться на общем понимании того, что мы живем на одном пространстве, должны уважать традиции и особенности друг друга без нравоучений и вмешательств.

Кроме того, на заседании прошли слушания по вопросам «Влияние Брексита на права человека на острове Ирландия», «Укрепление роли Совета Европы как краеугольного камня европейской политической архитектуры» и «Геополитика Средиземноморья», обсуждались рабочие вопросы комиссии.

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