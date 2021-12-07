С. Березкин обсудил меры по реставрации памятников на Воинском мемориальном кладбище Ярославля

Source: Russia – Council of the Federation

Мемориальный комплекс стал для жителей и гостей города центром памяти о воинской доблести павших в Великой Отечественной войне, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в преддверии Дня Героев Отечества инициировал осмотр объектов Воинского мемориального кладбища в Ярославле и обсуждение мер по их реставрации и обновлению.

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Вместе с председателем муниципалитета города Ярославля Артуром Ефремовым, депутатом Ярославской областной Думы Василием Бобковым, представителями мэрии города и общественности сенатор оценил состояние памятников, нуждающихся в реставрации.

«В настоящее время на Воинском мемориальном кладбище восстановлены и увековечены имена 3740 офицеров, солдат и сержантов, погибших в Великой Отечественной войне и похороненных здесь. Среди установленных в честь погибших в годы войны и послевоенный период мемориалов особо почитаема Аллея Героев, где захоронены 14 Героев Советского Союза, 2 полных кавалера ордена Славы, 3 Героя Российской Федерации. Здесь каждый может возложить цветы, почтить память погибших, воздать дань несокрушимой стойкости духа защитников Отечества. Весь мемориальный комплекс вместе с расположенным рядом Музеем боевой славы стал для жителей и гостей города святым местом, центром памяти и воинской доблести», — сказал Сергей Березкин.

Сергей Березкин в преддверии Дня Героев Отечества инициировал осмотр объектов Воинского мемориального кладбища в Ярославле и обсуждение мер по их реставрации и обновлению

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Сергей Березкин в преддверии Дня Героев Отечества инициировал осмотр объектов Воинского мемориального кладбища в Ярославле и обсуждение мер по их реставрации и обновлению

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Сергей Березкин в преддверии Дня Героев Отечества инициировал осмотр объектов Воинского мемориального кладбища в Ярославле и обсуждение мер по их реставрации и обновлению

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Сергей Березкин в преддверии Дня Героев Отечества инициировал осмотр объектов Воинского мемориального кладбища в Ярославле и обсуждение мер по их реставрации и обновлению

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Он сообщил, что по итогам осмотра и обсуждения даны необходимые поручения по подготовке соответствующего обращения на имя мэра Ярославля и запланировано рассмотрение вопроса на уровне муниципалитета, как представительного органа города.

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