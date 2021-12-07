Сетевой газ подан на котельную в городе Циолковском Амурской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 декабря 2021, 18:05

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Амурской области Василия Орлова.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В их числе — реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Начать сетевую газификацию стало возможно с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири».

Отмечено, что работа идет по графику. В этом году завершено строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) «Углегорск» до муниципальной котельной г. Циолковского (снабжает теплом два жилых микрорайона). Осенью на нее начал подаваться газ. Это первая в регионе котельная, подключенная к сетевому газу.

Продолжается проектирование межпоселковых газопроводов к г. Благовещенску, селам Чигири и Верхнеблаговещенское в Благовещенском районе, золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе.

До конца года «Газпром» намерен завершить сооружение газопровода-отвода, ГРС и межпоселкового газопровода к г. Свободному. Здесь же, в Свободненском районе, планируется строительство Комплекса сжижения природного газа (КСПГ). В сентябре 2021 года «Газпром гелий сервис» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписали соглашение о сотрудничестве. «Газпром гелий сервис» планирует производить СПГ для собственного автопарка. Сжиженный газ также может быть использован для автономной газификации потребителей региона.

В рамках встречи Алексей Миллер и Василий Орлов подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации Амурской области. Правительство региона разработает технико-экономическое обоснование перевода региональных котельных на СПГ со строительством инфраструктуры для его приема, хранения и регазификации. На основе этого документа будет принято решение о целесообразности перехода к практической реализации проекта.

На встрече также шла речь о ходе строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

Еще одна важная тема — участие «Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры региона. В частности, в 2021 году в Благовещенске открыт физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным залом — на его базе действует Центр боевых искусств. В завершающей стадии — строительство комплекса в с. Тамбовка (Тамбовский район). Продолжается сооружение еще трех ФОКов — в г. Благовещенске, п. Магдагачи, г. Тынде (станет крупнейшим спортивным объектом в регионе).

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Амурской области заключено Соглашение о сотрудничестве.

В декабре 2020 года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» составят 2,145 млрд руб.

Строительство Амурского ГПЗ — одного из самых мощных в мире — ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год.

В рамках программы «Газпром — детям» в области построены многофункциональные спортивные площадки и пришкольные стадионы, оказана помощь в реконструкции и ремонте спортивных объектов (включая реконструкцию спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Свободном).

Компания оказала содействие в строительстве храмового комплекса в г. Свободном.

Управление информации ПАО «Газпром»

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