Росстат представляет информацию о численности населения страны с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

В третьем квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности составило 11,0% или 16 млн населения страны. Оценка за девять месяцев 2021 года – 17,6 млн человек или 12,1% населения страны. Снижение численности населения страны с доходами ниже границы бедности связно с ростом социальных выплат для различных категорий граждан, а также с восстановлением экономической активности, приведшей к росту занятости и увеличению оплаты труда. За 9 месяцев 2021 года размер социальных выплат составил 10,5 трлн руб.

Численность населения страны с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,8 п.п. или на 2,8 млн человек. Основная причина – рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения на 15,5% – с 34 тыс. 984 руб. в III квартале 2020 года до 40 тыс. 402 руб. На динамику доходов повлияло:

рост зарплат и занятости.

Восстановление экономической активности повлияло на рынок труда. Численность занятого населения в III квартале 2021 года выросла на 2,6% и составила 72,2 млн человек, уровень безработицы по методологии МОТ снизился на 1.9 п.п. с 6,3% до 4,4%. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тыс. 133 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Рост числа занятого населения и заработной платы привели к тому, что абсолютное значение компоненты «оплата труда наемных работников» в структуре доходов населения увеличилось на 1 трлн 346,4 млрд руб. – с 8 трлн 787,9 млрд руб. в III квартале 2020 года до 10 трлн 134,2 млрд руб. в III квартале 2021 года.

рост социальных выплат.

Доля социальных выплат в структуре доходов выросла на 1 п.п. – с 22,15 до 23,1%, а в абсолютном выражении – на 704,5 млрд руб. – с 3 трлн 399,8 млрд руб. в III квартале 2020 года до 4 трлн 104,4 млрд руб. в III квартале 2021 года.

В частности, в III квартале 2021 года родители порядка 21 млн детей получили единовременные выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей. Всем пенсионерам – 43 млн человек – также выплачено по 10 тыс. руб.

В III третьем квартале введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми, в том числе ежемесячные пособия в размере половины прожиточного минимума на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малообеспеченных одиноких родителей и ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума для малообеспеченных женщин, ожидающих ребенка.

рост поступления от предпринимательской деятельности

Доля доходов от предпринимательской или производственной деятельности в структуре доходов выросла на 0,5 п.п. – с 5,4% до 5,9%, а в абсолютном выражении – на 206,8 млрд руб. – с 834 млрд 483 млн руб. в III квартале 2020 года до 1 трлн 41,3 млрд руб. в III квартале 2021 года.



По сравнению со II кварталом 2021 года число граждан с денежными доходами ниже границы бедности сократилось на 1,5 п.п. или на 2,2 млн человек – с 18,2 млн чел. до 16,0 млн чел. Среди причин – рост доходов, связанный, прежде всего, с увеличением объема социальных выплат на 694,6 млрд руб. – с 3 трлн 409,8 млрд руб. во II квартале 2021 года до 4 трлн 104,4 млрд руб. в III квартале 2021 года, а также с позитивной динамикой в сфере зарплат. Компонента «оплата труда наемных работников» в общей структуре доходов увеличилась в абсолютном выражении на 178 млрд 134 млн руб. – с 9 трлн 956,1 млрд руб. во II квартале 2021 года до 10 трлн 134,2 млрд руб. в III квартале 2021 года.

В целом, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности за 9 месяцев 2021 года составила 17,6 млн чел или 12,1%. Это на 1,2 п.п. и на 2 млн чел. меньше, чем за январь-сентябрь 2020 года.

Оценивая структуру доходов, можно отметить, что в 2021 году, по сравнению с 9 месяцами 2020 года, рост социальных выплат составил 816 млрд 359 млн руб., а рост объемов оплаты труда наемных работников – 2 трлн. 943,6 млрд руб.

При определении уровня бедности Росстат использует в 2021 году параметр «граница бедности», введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2049-ФЗ.

Граница бедности соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учетом инфляции. Методика расчета границы бедности описана в Правилах определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, начиная с I квартала 2021 года (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2049-ФЗ).

Использование параметра «граница бедности» позволяет обеспечить максимальную сопоставимость показателя «уровень бедности» на всей протяженности временного ряда.

Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени, а также обязательных платежей и сборов.

С 2021 года прожиточный минимум стал рассчитываться как 44,2% от медианного дохода за соответствующий период времени и используется для назначения социальных выплат и иных мер поддержки. Для оценки числа малоимущих граждан Правительством Российской Федерации решено продолжать использовать значение границы бедности, основанное на стоимости потребительской корзины с учетом инфляции.

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