Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Орбитальные группировки#ГЛОНАСС#Китай07.12.2021 09:00

Россия и Китай подписали Дорожную карту по спутниковой навигации

Госкорпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе подписали российско-китайскую Дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021–2025 годы. Документ подписан генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и руководителем Комиссии г-ном Хэ Юйбинем.

Дорожная карта включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем «ГЛОНАСС» и «Бэйдоу», повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России.

Документ содержит планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также по совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития России и Китая.

Данное подписание имеет важнейшее значение для развития российско-китайского сотрудничества по вопросам спутниковой навигации, а также для продвижения технологии ГЛОНАСС на международном рынке.

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